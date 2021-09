Brexit news: l’UE snobe alors que le britannique Alok Sharma esquive la réunion alors que les pourparlers tournent au vinaigre | Politique | Nouvelles

Le ministre britannique du changement climatique a rencontré lundi à Bonn la cheffe de l’ONU pour le climat, Patricia Espinosa. M. Sharma s’est ensuite rendu à Bruxelles, mais uniquement pour changer de train sur le chemin du retour à Londres, ne laissant pas le temps de rencontrer des fonctionnaires de l’UE. Le ministre britannique s’est entretenu la semaine dernière avec l’envoyé européen pour le climat Frans Timmermans.

M. Sharma, qui présidera le sommet sur le changement climatique de la COP26 en novembre, a déclaré que la réunion doit « rendre l’électricité au charbon dans l’histoire ».

Avec six pays représentant plus de 80% des nouveaux projets de charbon planifiés dans le monde, obtenir des engagements pour annuler ces projets pourrait aider sa quête du sommet.

La nouvelle capacité de production d’électricité au charbon proposée dans le monde a plongé de 76% depuis l’Accord de Paris en 2015, avec 44 pays acceptant de mettre fin à de nouveaux projets, selon un rapport du groupe de réflexion E3G publié aujourd’hui.

L’Asie est cependant toujours au centre du pipeline restant dans le monde, ce qui signifie que l’action de six pays à eux seuls – la Chine, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie, la Turquie et le Bangladesh – pourrait supprimer plus des quatre cinquièmes des projets prévus avant la construction.

Mettre fin à l’utilisation du charbon – le combustible fossile le plus polluant – pour la production d’électricité a été une priorité pour les militants du changement climatique, ce qui a conduit à un tarissement rapide du financement et de l’assurance pour les nouveaux projets.

Mettre fin rapidement à l’utilisation du charbon est considéré comme vital pour les objectifs mondiaux de plafonner le réchauffement climatique à « bien en dessous » de 2 degrés Celsius et idéalement à 1,5 °C et d’éviter l’aggravation rapide des menaces climatiques telles que les tempêtes plus violentes, les inondations, les incendies de forêt et les mauvaises récoltes.

Mais le charbon reste un pilier de la production d’électricité en Asie, qui représente 75 % de la demande mondiale de charbon, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Les pays possédant d’importants gisements de charbon ou des systèmes énergétiques dépendants du combustible ont mis du temps à l’abandonner, en partie liés aux coûts d’abandon des usines et des mines encore en fonctionnement ou réticents à rompre leurs engagements envers de nouvelles usines.

La Chine reste également un bailleur de fonds majeur de la nouvelle énergie charbonnière, même si la baisse des prix de l’énergie solaire et éolienne rend l’énergie verte plus compétitive que le charbon dans la plupart des régions du monde.

Le camouflet de M. Sharma survient alors que le Royaume-Uni et Bruxelles continuent de s’opposer au protocole du Brexit en Irlande du Nord.

Frost a mis en garde contre une “méfiance froide” dans les relations avec l’UE si elles ne bougent pas, mais vendredi, l’homologue européen de Frost, Maros Sefcovic, a rejeté l’idée de renégocier l’accord.

Frost a évoqué la possibilité de déclencher “l’article 16” du protocole, qui permet à chaque partie de se passer de ses termes s’ils se révèlent inopinément nocifs.

“Ils commettraient une grave erreur s’ils pensaient que nous n’étions pas prêts à utiliser les garanties de l’article 16 si cela devait être la seule voie apparente pour faire face à la situation devant nous”, a-t-il déclaré à la Chambre des Lords.

“Si nous voulons éviter cette situation, il doit y avoir une véritable négociation entre nous et l’UE.”

La Grande-Bretagne a annoncé la semaine dernière qu’elle prévoyait de prolonger les périodes de grâce post-Brexit sur certaines importations de marchandises en Irlande du Nord dans le but de donner à Londres et à Bruxelles plus de temps pour discuter du commerce avec la province.

Frost a déclaré qu’il devait y avoir un espace pour les négociations.

“En fait, je ne considère pas les paroles du commissaire Sefcovic comme un rejet de notre position, je les considère comme une reconnaissance”, a déclaré Frost.

“Mais je considère aussi cela comme une indication assez claire qu’il y a plus à faire.

“J’exhorte donc l’UE à réfléchir à nouveau.”