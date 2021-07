Brexit news : l’UE traite le Royaume-Uni comme un « trésor » tout en laissant l’Allemagne s’en tirer | Monde | Nouvelles

in

Jacob Rees-Mogg suggère un moyen d’éviter le projet de loi sur le divorce du Brexit

Jayne Adye, directrice du groupe de campagne populaire pro-Brexit Get Britain Out, écrivant dans sa mise à jour hebdomadaire, a comparé le traitement de la Grande-Bretagne par l’UE avec celui de l’Allemagne, dont l’industrie automobile a vu 1 milliard de livres sterling d’amendes levées par la Commission européenne plus tôt cette semaine. Mme Adye s’exprimait après que de nouveaux chiffres publiés par la Commission évaluaient le total des dettes britanniques à 40,8 milliards de livres sterling – Downing Street ayant publiquement rejeté l’estimation.

Elle a déclaré: «Il s’agit d’une augmentation de près de 2 milliards de livres sterling par rapport aux estimations initiales faites par le UK Office for Budget Responsibility.

«Ce qui aggrave en quelque sorte cette augmentation des demandes, c’est le fait que nous pourrions tous la voir venir dès que Theresa May a concédé avoir payé une« facture de divorce »en premier lieu.

“L’UE continuera d’essayer de demander de plus en plus d’argent à chaque occasion, sans presque aucune logique derrière leurs demandes.”

Ursula von der Leyen, Angela Merkel – et Boris Johnson (Image: GETTY)

Theresa May est en fin de compte à blâmer, a déclaré Mme Adye (Image: GETTY)

Le projet de loi avait été émis par la Cour des comptes de l’UE, que Mme Adye a accusée de ne pas avoir vérifié les comptes du bloc pendant des décennies et d’avoir “ignoré des pans d’erreurs” chaque année.

Elle a demandé : « Comment cet organisme est-il autorisé à essayer d’exiger des milliards de plus du Royaume-Uni alors qu’il ne peut même pas corriger ses propres comptes ?

« C’est un fait que les comptes de l’UE n’ont jamais été entièrement approuvés, alors pourquoi devrions-nous accepter les chiffres de leurs auditeurs maintenant, à moins qu’ils ne remontent à 26 ans pour prouver ce qu’ils nous ont déjà pris – et nous avons payé de bonne foi – est exact ?

Se référant à l’histoire d’Express.co.uk vendredi, sur la base d’un rapport du groupe de réflexion Facts4EU, Mme Adye a déclaré: “Pour rendre cela encore plus risible, au cours des 2 derniers jours, l’UE a à la fois émis puis annulé plus de 1,1 € milliards d’amendes aux constructeurs automobiles allemands pour non-respect des normes d’émissions.

« Cela prouve que l’UE n’a clairement pas besoin de l’argent du Royaume-Uni si elle peut se permettre d’annuler et d’oublier ces dettes envers les entreprises allemandes.

“Ou comme c’est plus probable, l’UE continue de considérer le Royaume-Uni comme son” trésor “qui peut débourser de plus en plus d’argent quelles que soient leurs demandes.”

Boris Johnson et Ursula von der Leyen photographiés lors du sommet du G7 le mois dernier (Image: GETTY)

Mercedes-Benz a été dispensé de payer des amendes par l’UE (Image: GETTY)

Quant à la réponse du Royaume-Uni, Mme Adye a exhorté le Premier ministre Boris Johnson à contester les chiffres de l’UE et à dire à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen qu’elle n’obtiendra pas un centime de plus que ce qui avait été initialement convenu.

Mme Adye a déclaré : « Cela ne peut pas faire l’objet d’un débat car, comme pour tant d’autres domaines de négociations avec l’UE, si nous succombons simplement à leurs demandes, ils continueront à essayer les mêmes tactiques encore et encore.

“C’est l’argent des contribuables britanniques et il devrait être dépensé pour NOS priorités maintenant, et non pour financer des projets européens d’inspiration fédéraliste.”

Amendes de l’industrie automobile allemande – et ce qu’elles auraient pu être (Image: Facts4EU)

S’exprimant hier, un porte-parole de la Commission a déclaré: “Nous avons déjà informé le gouvernement britannique des paiements qu’il doit effectuer pour la première partie de cette année et il a déjà payé une partie du montant concerné.

“Par conséquent, nous n’avons absolument aucune indication pour le moment que la facture ou le montant que nous avons calculé sera contesté.”

Cependant, se référant au total de 40,8 milliards de livres sterling, un porte-parole du numéro 10 a déclaré: “Nous ne reconnaissons pas ce chiffre, c’est une estimation produite par l’UE à ses propres fins comptables internes.

“Par exemple, cela ne reflète pas tout l’argent dû au Royaume-Uni, ce qui réduit le montant que nous payons.

Paysage commercial européen après le Brexit (Image : Express)

“Notre estimation reste dans la fourchette centrale comprise entre 35 et 39 milliards de livres sterling et nous publierons prochainement tous les détails au Parlement.”

À la suite des négociations sur le Brexit, un accord a été conclu selon lequel le Royaume-Uni versera à l’UE une somme couvrant les cotisations de retraite du personnel de l’UE en plus du financement de trois programmes de recherche de l’UE de 2021 à 27.

À son tour, le Royaume-Uni récupérera environ 3 milliards de livres sterling versés à la Banque européenne d’investissement, plus 50 millions de livres sterling qu’il avait à la Banque centrale européenne.

Le Royaume-Uni recevra également une part des amendes payées à l’UE qui ont été imposées avant la fin de l’année dernière – un chiffre susceptible d’atteindre 1,2 milliard de livres sterling.