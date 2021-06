Brexit news : l’UE utilise le protocole NI comme « arme de punition pour terrifier les États membres » | Politique | Nouvelles

Malgré les critiques croissantes du protocole parmi les syndicalistes, qui ont conduit à de violents affrontements entre manifestants et policiers plus tôt cette année, l’UE continue d’insister sur la mise en œuvre des dispositions prévues dans l’accord de retrait du Brexit pour éviter une frontière dure en Irlande. L’auteur et historienne Ruth Dudley Edwards a suggéré que l’entêtement du bloc faisait partie de son plan visant à envoyer un message fort à l’un des 27 États membres envisageant de suivre les traces de la Grande-Bretagne et de quitter le club.

Écrivant dans The Telegraph, elle a déclaré qu’« il y a la perception des citoyens britanniques fidèles que le protocole est utilisé par les nationalistes irlandais comme un chemin vers la destruction constitutionnelle, et par l’establishment bruxellois comme une arme de punition si sévère qu’elle terrifiera les rétifs. les membres de l’UE à se soumettre en les convainquant que quitter l’UE ne peut mener qu’à un désastre.”

La semaine dernière, Downing Street a riposté à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après avoir fait preuve d’un manque de compréhension “décevant” de la colère dans certaines communautés des six comtés.

La cheffe de l’UE a réitéré son offre de trouver des “solutions pratiques” aux problèmes découlant du protocole – mais est restée ferme sur la nécessité d’effectuer des contrôles sur les marchandises entrant en provenance de Grande-Bretagne.

Les loyalistes soutiennent que l’introduction d’une frontière dans la mer d’Irlande coupe effectivement l’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni.

Mme Dudley Edwards a mis en garde contre la menace croissante de violence de la part des communautés pro-Union dans les six comtés.

Elle a déclaré que l’arrangement post-Brexit “a convaincu les extrêmes du loyalisme que seule la menace de violence s’en débarrassera”.

Elle a ajouté: “Pour le moment, ils se limitent à des manifestations de rue.”

Mme von der Leyen a déclaré la semaine dernière que le protocole reste la “seule solution possible pour assurer la paix et la stabilité en Irlande du Nord tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’Union européenne”.

Le porte-parole a déclaré qu’il était de la responsabilité du Royaume-Uni et du Royaume-Uni de trouver une solution “pragmatique” aux problèmes qui sont apparus dans les six comtés depuis le début de l’année.

Ils ont ajouté : « Le protocole repose sur le soutien de toutes les communautés d’Irlande du Nord, il est donc décevant que le président de la Commission n’ait pas davantage reconnu l’impact que le fonctionnement actuel du protocole a en Irlande du Nord.

« Alors que l’UE accorde la priorité à la protection du marché unique et traite la frontière réglementaire comme si elle était comme n’importe quelle autre frontière extérieure de l’UE, notre objectif reste de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) dans toutes ses dimensions ».

Le protocole est un élément clé de l’accord de retrait signé par Boris Johnson et les patrons de l’UE.

L’accord signifie que l’Irlande du Nord est effectivement restée sur le marché unique des marchandises de l’UE après l’expiration de la période de transition du Brexit le 31 décembre dernier.

Les syndicalistes ont exprimé leur colère face aux contrôles effectués sur les marchandises importées dans les ports de Belfast et de Larne.

Ils craignent que les changements n’entraînent une distanciation entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, ce qui pourrait ouvrir la voie à la réunification de l’Irlande.

Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Portadown, dans le comté d’Armagh, pour demander la suppression du protocole.

Un orateur qui s’est adressé à la foule a accusé le Premier ministre de « trahir l’Union ».