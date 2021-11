Brexit news : l’UE utilise NI comme arme politique ! Les Britanniques font honte à Bruxelles têtu | Politique | Nouvelles

Dimanche, le vice-président de la Commission européenne a insisté sur le fait que l’UE faisait « tout son possible » pour tenter de dissuader la Grande-Bretagne de déclencher l’article 16, suspendant ainsi le protocole d’Irlande du Nord. Cependant, M. Sefcovic a également rejeté toute possibilité que le bloc supprime le rôle de la Cour européenne de justice en tant qu’arbitre dans les différends liés au protocole, le mécanisme controversé visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Se référant aux nouvelles propositions du ministre du Brexit, Lord David Frost, M. Marr a interpellé M. Sefcovic en lui demandant : « À quoi pourriez-vous vous opposer ?

Écrivant dans la section des commentaires d’Express.co.uk, Out-Now a posté : « L’UE ne veut pas de solution.

« Ils veulent continuer à utiliser NI comme une arme politique sur le Royaume-Uni, donc tout ce que le Royaume-Uni propose, l’UE essaiera de rejeter la seule issue est A16. »

LoveJaguars a ajouté : « Seul le recours à l’OMC résoudra ce problème particulier, mais je doute que ce gouvernement ait le courage de le faire.

De même, Aregulaguy a déclaré : « Encore plus de mensonges cyniques de l’UE ! Ils sont déterminés à essayer d’utiliser NI comme une arme pour punir le Royaume-Uni pour son départ.

« Cela a été la politique depuis presque le premier jour. »

Nuno Disciple a ajouté : « À quoi l’UE pourrait-elle s’opposer ? ……. le succès du Royaume-Uni !

M. Sefcovic a déclaré à M. Marr que « les prises de position politiques et l’apport de nouveaux problèmes sur la table » n’aideraient pas à résoudre les problèmes liés au protocole d’Irlande du Nord.

Il a déclaré que « s’il y a un véritable problème » avec le protocole, qui, selon les unionistes, a abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande, « nous pouvons trouver les solutions » – mais a souligné que les deux parties devaient travailler ensemble.

On a demandé à M. Sefcovic pourquoi il ne pouvait pas accepter les propositions selon lesquelles les marchandises qui n’allaient pas quitter l’Irlande du Nord pourraient être traitées d’une seule manière, tandis que les marchandises qui pourraient entrer dans la République seraient traitées différemment.

Il a déclaré : « Le Royaume-Uni accepterait-il de ne pas avoir une vue d’ensemble de ce qui arrive sur le marché britannique ? L’accepteraient-ils ? Je ne pense pas.

« Et vous devez simplement comprendre que si quelque chose arrive sur le marché unique de l’UE, nous devons avoir une vue d’ensemble. »

Il a déclaré que l’UE avait déjà proposé des « gestes et des solutions » de leur côté, mais a ajouté: « Nous ne pouvons pas annuler le Brexit, en particulier le type tel que le Royaume-Uni l’a proposé, négocié et signé l’accord avec nous. »

Il a néanmoins insisté sur le fait que l’UE faisait « tout son possible » pour éviter le déclenchement de l’article 16.

Il a expliqué : « Nous avons eu un changement de ton dans les discussions au cours de la semaine dernière, ce que j’apprécie vraiment.

« De plus, notre discussion sur ces problèmes pratiques, comme par exemple les médicaments, a été plus constructive qu’auparavant.

« C’est donc une décision du gouvernement britannique.

« Nous faisons tout notre possible pour l’éviter car bien sûr, cela aura de graves conséquences, d’abord et avant tout pour les habitants d’Irlande du Nord mais aussi pour les relations UE/Royaume-Uni, et je veux donc rester sur ce terme positif. »