Brexit news: l’UE va engager une action en justice contre la Grande-Bretagne AUJOURD’HUI suite à une décision en Irlande du Nord | Politique | Nouvelles

Le chef du Brexit de l’UE, Maros Sefcovic, devrait envoyer deux lettres à Downing Street pour déclencher officiellement la procédure judiciaire. Cette décision intervient après que No10 a annoncé son intention de retarder unilatéralement l’introduction de contrôles douaniers sur les supermarchés et autres produits agricoles expédiés de la Grande-Bretagne continentale à l’Irlande du Nord. Le gouvernement fait valoir que les mesures temporaires sont conçues pour donner aux personnes et aux entreprises plus de temps pour s’adapter à la vie dans le cadre du protocole de l’accord de divorce du Brexit afin d’éviter une frontière dure.