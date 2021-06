Brexit news : l’UE va interdire à vie de nourrir le bétail d’animaux morts | Politique | Nouvelles

À la suite de ce changement, des protéines de porc bon marché pourraient être utilisées pour nourrir les poulets afin de garantir que les agriculteurs européens ne soient pas sous-estimés par des normes inférieures en dehors du bloc. Le changement devrait entrer en vigueur en août malgré une dernière tentative des députés européens, dirigés par les Verts, d’abandonner la politique. Une interdiction originale de cette pratique a été introduite pendant la crise de l’ESB, mais elle sera levée après l’approbation des plans par tous les États membres de l’UE, à l’exception de la France et de l’Irlande.

L’utilisation de protéines animales à base de mammifères dans l’alimentation des bovins et des moutons a été interdite par l’UE en 1994 au plus fort de la crise de la maladie de la vache.

Le premier cas signalé de la maladie cauchemardesque de l’ESB remonte à 1986 au Royaume-Uni.

Il a été largement répandu par les agriculteurs nourrissant le bétail avec de la farine de viande et d’os d’animaux morts et infectés.

Plus de quatre millions de bovins ont été abattus rien qu’au Royaume-Uni et 178 personnes sont décédées après avoir contracté une variante humaine, connue sous le nom de maladie de Creutzfeldt-Jakob.

L’UE a étendu son interdiction sur tous les aliments PAP en 2001 pour éviter la contamination croisée.

Ces dernières années, il y a eu un élan dans les appels à une refonte après que l’ESB a reçu un « statut de risque négligeable » dans l’ensemble du bloc.

Bruno Melene, du syndicat agricole Copa-Cogeca, a décrit la PAP comme une « source importante de protéines riches en phosphore et hautement digestibles » à laquelle de nombreux éleveurs de porcs et de volailles « attendaient avec impatience d’avoir à nouveau accès ».

Le Royaume-Uni continuera d’interdire l’utilisation de ces aliments pour animaux car il s’est engagé à maintenir des normes de bien-être animal plus élevées.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a déclaré : « Le Royaume-Uni s’est engagé à maintenir les normes les plus élevées en matière de bien-être animal et de biosécurité, et suite à notre départ de l’UE, nous n’avons aucune obligation légale de mettre en œuvre l’un de ces changements.

«En tant que nation commerçante indépendante, nous avons la possibilité de revoir notre propre législation sur les EST à l’avenir et de nous assurer que tout changement apporté maintiendrait notre niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de la sécurité alimentaire, sur la base de preuves scientifiques.»

Michel Barnier, l’ancien négociateur de l’UE pour le Brexit, tentait de faire la leçon à la Grande-Bretagne sur la réduction des normes alimentaires après avoir quitté le bloc.

Il a obtenu une clause de « règles du jeu équitables » dans le traité qui permet à chaque partie d’imposer des droits de douane sur les exportations si les normes glissent en dessous des autres.

À LIRE : Matt Hancock au bord du gouffre : le secrétaire à la Santé pris dans un scandale de fraude

Dans une note aux députés européens, la Commission a déclaré : « Les normes internationales n’incluent qu’une interdiction d’alimentation de ruminant à ruminant.

« L’interdiction de nourrir tous les animaux d’élevage avec des protéines animales ne peut être imposée aux importations dans l’UE. La proposition contribue à lutter contre une discrimination envers les producteurs de l’UE qui doivent respecter une interdiction totale des aliments pour animaux, tandis que ceux des pays tiers n’appliquent qu’une interdiction des aliments pour animaux de ruminant à ruminant.

Le règlement a été approuvé en avril par les États membres, laissant aux députés européens seulement trois mois pour tenter de modifier les règles avant l’entrée en vigueur.

L’eurodéputé italien Pedicini, des Verts, a déclaré au Guardian : « Personnellement, je ne vois aucune bonne raison liée à la santé humaine ou animale pour lever cette interdiction. Dans ce scénario, il reste incertain si les autorités nationales et les producteurs pourraient garantir la séparation des lignes de production et assurer des contrôles précis.

« De plus, la mesure proposée ne résoudra malheureusement pas notre dépendance vis-à-vis des importations de soja pour l’alimentation animale et elle ne pousse pas à une évolution positive vers l’agriculture extensive. J’ai peur qu’il n’y ait que des objectifs économiques derrière cela.