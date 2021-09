Brexit news : l’Union européenne reçoit l’avertissement final de Lord Frost pour l’Irlande du Nord | Politique | Nouvelles

in

Lord Frost, ministre du Cabinet et ancien négociateur en chef du Royaume-Uni pour le Brexit, a remis l’avertissement à l’Association britanno-irlandaise à Oxford samedi. Bruxelles est invitée à faire des compromis sur le protocole controversé de l’Irlande du Nord, qui a introduit des contrôles douaniers avec le reste du Royaume-Uni.

Cela a indigné les syndicalistes, qui pensent que cette décision sape leur identité britannique.

Des manifestations contre le protocole ont eu lieu dans toute l’Irlande du Nord, tandis que la controverse a été en partie imputée à une vague d’émeutes loyalistes en avril.

Lors de son discours, Lord Frost a suggéré que les dispositions actuelles ne traitent pas le Royaume-Uni et l’UE comme des partenaires égaux.

Il a dit : Les enjeux sont élevés. Les arguments peuvent être amers.

“Et je crains que ce processus ne soit capable de générer une sorte de méfiance froide entre nous et l’UE qui pourrait se propager à travers la relation.

“Cela freine le potentiel d’une nouvelle ère de coopération entre des États partageant les mêmes idées dans un monde qui a besoin de nous pour travailler ensemble efficacement.

“Nous avons vraiment besoin de regarder la réalité à fond.

« Pour mettre nos arrangements ici sur une base plus durable et durable, une base qui représente véritablement un avantage mutuel.

Le protocole a été introduit pour éviter une frontière dure entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande.

On craignait que cela ne porte atteinte à l’Accord du Vendredi Saint de 1998, qui a mis fin à 30 ans de conflit dans la province.

Lord Frost était clair que des changements fondamentaux au protocole sont nécessaires, et non des différences mineures d’interprétation.

Il a également ajouté: Il a déclaré: “Les dispositions de gouvernance actuelles doivent évoluer pour refléter la réalité qu’il s’agit d’un accord entre deux entités souveraines et autonomes, et non d’une relation de subordination ou d’une relation dans laquelle les règles d’une partie doivent être appliquées mécaniquement par l’autre. .

« Vous ne devriez avoir aucun doute sur le caractère central de ce problème pour notre politique et pour ce gouvernement.

« Le problème doit être résolu et nous sommes déterminés à le résoudre. »

Les tensions en Irlande du Nord pourraient à nouveau monter en mai, lorsque la province organisera ses prochaines élections législatives.

La colère suscitée par le protocole a contribué à fracturer la coalition syndicale, la ligne dure Traditional Unionist Voice (TUV) obtenant un soutien croissant.

Cela signifie que le DUP pourrait prendre du retard sur le Sinn Fein pour la première fois depuis la création de l’assemblée Stormont.

Lord Frost a suggéré que le différend sur le protocole pourrait devenir une épine durable dans les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis à moins que des compromis ne soient faits.

La Grande-Bretagne a officiellement voté en faveur de la sortie de l’UE en juin 2016, par 52 % des voix contre 48 %.