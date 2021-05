Brexit news: Macron attaqué pour une «brèche» de pêche française dans les eaux de Jersey | Politique | Nouvelles

Et Jayne Adye, directrice de la campagne populaire et multipartite Get Britain Out, a déploré «l’ignorance volontaire» des autorités françaises qui, selon elle, avait ouvert la voie à un «mépris total» de la souveraineté de la dépendance de la Couronne britannique. Mme Adye s’exprimait à la suite de l’incident de mardi au cours duquel un navire immatriculé en Normandie, basé dans le port de Granville, pêchait, sans autorisation, dans une zone écologiquement protégée des eaux de Jersey.

Le sous-ministre adjoint de l’Environnement de Jersey, Gregory Guida, a promis de porter plainte auprès de la Commission européenne pour ce qu’il a appelé une «infraction grave».

L’incident survient moins de quinze jours après que Boris Johnson a ordonné à deux navires de combat de la Royal Navy à Jersey de faire face à une menace de blocus de l’île par environ 60 navires de pêche français déclenchés par l’imposition par Jersey de restrictions sur le temps qu’ils peuvent passer dans leurs eaux.

Mme Adye a déclaré à Express.co.uk: «Une fois de plus, nous voyons des navires de pêche de l’UE et des représentants du gouvernement français croire que cela devrait être une règle pour eux et une autre pour tout le monde.

«L’affirmation du capitaine de ce navire selon laquelle ses autorités françaises locales lui avaient donné l’autorisation de travailler dans la région montre le mépris total de ces personnes pour la souveraineté de Jersey – et du reste du Royaume-Uni.

«Cela montre simplement que le capitaine, ainsi que les autorités françaises locales, ignorent volontairement les changements qui ont eu lieu, ou croient simplement qu’ils sont au-dessus de la loi.

Mme Adye a déclaré: «Les autorités françaises n’ont pas le droit d’autoriser les navires à pêcher dans les eaux souveraines de Jersey.

Elle a ajouté: «Le fait que cela fasse l’objet d’un débat montre l’échec critique de l’actuel accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE et tourne en dérision l’idée que nous avons de« reprendre le contrôle ».

«Si des dommages ont été causés à du matériel de valeur – ou à l’environnement propice à la reproduction de la dorade -, une compensation devrait être versée aux pêcheurs de Jersey et au gouvernement de Jersey.

«Si de telles mesures ne sont pas prises, vous pouvez être sûr que les navires français continueront à enfreindre la loi en toute impunité.»

Mme Adye a déclaré: «Je n’ai aucune sympathie pour ces pêcheurs étrangers qui se plaignent de voir leurs droits réduits.

«Ils ont heureusement attaqué nos eaux lorsque nous avons rejoint la politique commune de la pêche, sans se soucier dans le monde des moyens de subsistance des pêcheurs britanniques.

«Maintenant, la botte est sur l’autre pied et ils doivent se rendre compte que les choses vont changer.»

S’exprimant aujourd’hui, M. Guida a déclaré: «Le problème est que ce bateau pensait probablement agir de bonne foi, suivant les règles établies par son propre département, mais c’était illégal à Jersey.

«C’est une très petite zone et les pêcheurs ne sont pas autorisés à y travailler afin que nous puissions étudier la reproduction de la brème à Jersey.»

S’exprimant également aujourd’hui, le ministre du Cabinet, Lord David Frost, qui est responsable des relations avec l’Union européenne, a déclaré: “Nous avons le droit de réglementer nos propres eaux d’une manière totalement différente, de délivrer des licences aux navires de pêche, etc. habitué à cela est à l’origine d’une partie de la difficulté. “

Faisant référence aux événements du début du mois, il a ajouté: “Nous ne choisissons pas la diplomatie de la canonnière, mais nous réagissions évidemment à une manifestation qui aurait pu causer de graves problèmes pratiques à Jersey, et cela n’a pas posé de problèmes, et j’aime bien penser que notre présence navale en faisait partie.