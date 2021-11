Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi avoir prolongé le délai des sanctions afin de poursuivre les discussions avec l’UE et le Royaume-Uni sur les licences de pêche post-Brexit pour les bateaux français dans les eaux britanniques.

Le changement de position est intervenu peu de temps après la confirmation d’une échéance à minuit, le président français déclarant : « Si les Britanniques ne font aucun mouvement, il va de soi que les mesures prévues à partir du 2 novembre devront être mises en œuvre ».

Le Royaume-Uni, en « mode solutions », s’est dit « heureux que la France ait pris du recul ».

Le public, quant à lui, s’est mis en ligne pour scruter M. Macron.

Neil Waver a déclaré au Telegraph : « Humiliation complète et totale pour Macron.

« Son bluff a été appelé et sans surprise il a perdu sa bouteille, d’autant plus que l’UE lui a dit qu’il ne pouvait pas se cacher derrière sa jupe car il avait tort et devrait en assumer les conséquences.

« C’est clairement une victoire pour la diplomatie britannique, mais cela devrait être une leçon importante pour l’UE.

« L’histoire devrait leur dire que la Grande-Bretagne ne cède pas aux menaces. »

John Jackson a déclaré : « Quoi qu’il soit convenu cette semaine, Emmanuel Macron le vendra à ses électeurs comme une victoire pour sa ligne dure.

« Faisons zéro concession et respectons la lettre de l’accord sur le Brexit et appelons leur bluff.

« Ils ne feront rien sans le soutien du reste de l’UE, ce qui est peu probable. Toute spéléologie actuelle de notre part ne fera que montrer de la faiblesse et entraînera des problèmes continus à l’avenir.

Un autre a affirmé : « Macron manque de crédibilité en essayant d’attaquer tout le monde, l’Australie l’autre jour, le Royaume-Uni la plupart du temps.

« Peut-être devrait-il régler le sh ** show dans son propre pays avant de prêcher. »

George Laird a déclaré: « Je pense que le non-sens de Macron est dû aux prochaines élections. »

Le gouvernement britannique considère l’approche de M. Macron dans le différend, avec les eurosceptiques Marine Le Pen et Eric Zemmour en hausse dans les sondages avant les élections de l’année prochaine, comme un moyen de renforcer sa position.

La France, quant à elle, accuse M. Johnson de viser la France pour détourner l’attention du public des « problèmes intérieurs » apportés par le Brexit.

Les deux pays, chacun pour ses propres raisons, se reprochent constamment d’alimenter la ligne de pêche.

Le négociateur en chef du Brexit, Lord Frost, a rencontré hier à Paris Clément Beaune, ministre français de l’Europe.

Selon une déclaration du gouvernement britannique, le couple « a discuté de l’éventail des difficultés résultant de l’application des accords entre le Royaume-Uni et l’UE » mais n’est pas parvenu à un accord final.

Les discussions se poursuivront la semaine prochaine.