Brexit news : Macron « isolé » est un danger pour la Grande-Bretagne – avertissement alors que la crise de la pêche explose | Politique | Nouvelles

Une amère guerre des mots a éclaté le mois dernier après que le gouvernement britannique n’a approuvé que 12 des 47 demandes qu’il avait reçues de petits bateaux en France pour pêcher dans les eaux britanniques. Cette colère s’est intensifiée quelques jours plus tard lorsque le gouvernement de Jersey a rejeté 75 des 170 demandes de licence qu’il avait reçues de bateaux français. l’approvisionnement en électricité pourrait être fortement impacté.

Lundi, la ministre de la Marine de M. Macron, Annick Girardin, a imposé à la Grande-Bretagne et à Jersey un délai de deux semaines pour donner aux pêcheurs français un meilleur accès aux eaux britanniques.

Le président français aurait demandé à son gouvernement d’élaborer des plans de représailles contre la Grande-Bretagne dans quatre domaines, notamment la réduction de l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni et de Jersey ou la rupture des liens anglo-français en matière de défense et de sécurité.

Aujourd’hui, un commentateur politique français de premier plan a averti que malgré cinq ans depuis le référendum historique, M. Macron prend toujours le Brexit « personnellement » mais devient de plus en plus « isolé » sur sa position agressive envers l’accès à la pêche dans les eaux britanniques.

Anne-Élisabeth Moutet écrit dans The Daily Telegraph : « Même à Bruxelles, il est de plus en plus isolé.

« Macron prend encore, étonnamment, le Brexit personnellement après cinq ans, probablement parce qu’il a toujours misé une grande partie de son capital politique sur l’Europe.

« Il a cherché à jouer dur avec les Britanniques sur la pêche et avait espéré que l’UE jouerait le jeu.

« Mais sa ministre de la mer, Annick Girardin, a fait assouplir son premier ultimatum français sévère sur les permis de pêche à Bruxelles avant que 11 membres côtiers de l’UE n’acceptent de signer un document commun pour tenter de trouver une solution aux guerres du poisson dans la Manche 10 jours depuis.

« Pourtant, hier matin, il a été davantage question d’un nouvel ‘ultimatum’ de deux semaines aux régulateurs de la pêche de Jersey. »

« Leur principale préoccupation est le protocole d’Irlande du Nord, le danger de voir une résurgence des troubles et les graves dommages potentiels pour l’Irlande, un autre pays de l’UE, s’il s’effondre.

« Leur position est qu’une poignée de licences pour une industrie qui ne représente que 0,06 % de l’économie française et 0,1 % de celle du Royaume-Uni n’est pas la colline sur laquelle on devrait mourir, et la France fait un bruit démesurément bruyant.

« Cette voix de la raison ne semble pas être entendue à Paris. »

L’expert politique a conclu par un énorme avertissement sur les ambitions que le président français pourrait avoir de devenir le « leader de facto de l’UE ».

Cela survient après qu’Angela Merkel – largement considérée comme la principale voix parmi les États membres de l’UE – a quitté ses fonctions de chancelière allemande le mois dernier.

Elle a déclaré: « Le résultat est que le rêve de longue date de Macron de devenir le successeur oint d’Angela Merkel en tant que leader de facto de l’UE s’évanouit rapidement. »