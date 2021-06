Brexit news: Macron lance une offre amère pour voler des banquiers du Royaume-Uni – “Londres avait tout” | Politique | Nouvelles

in

Le président français déclarera que Paris est de retour sur la carte de la finance mondiale mardi lorsqu’il inaugurera le nouveau centre commercial de JPMorgan dans la capitale française qui, espère-t-il, attirera davantage de banquiers quittant la Grande-Bretagne après le Brexit.

Le PDG de la banque américaine, Jamie Dimon, sera l’un des quelque 120 PDG internationaux qui se rendront lundi à Versailles pour le désormais traditionnel sommet «Choisissez la France» de Macron, au cours duquel il présente la France comme destination d’investissement.

Le lendemain, M. Dimon et le président Macron visiteront le nouveau hub de JPMorgan au centre de Paris, à deux pas du musée du Louvre, où seront basés environ 440 employés, dont beaucoup ont déménagé de Londres.

Selon les conseillers du président français, cela témoigne de l’attrait des réformes en faveur des entreprises mises en œuvre par la France depuis l’élection de l’ancien banquier d’investissement en 2017.

Les banques mondiales comme JPMorgan ont longtemps utilisé Londres comme passerelle vers l’UE, mais avec le Brexit séparant largement la Grande-Bretagne du marché financier du bloc, les banques ont dépensé des millions de dollars dans des hubs à Paris, Francfort et ailleurs dans le bloc pour éviter les perturbations.

M. Dimon a déclaré aux actionnaires dans une lettre cette année : « Nous pourrions atteindre un point de basculement dans de nombreuses années où il pourrait être judicieux de déplacer toutes les fonctions qui desservent l’Europe du Royaume-Uni vers l’Europe continentale. »

Un conseiller de M. Macron a déclaré aux journalistes : « Londres avait tout.

“Notre ambition est que Paris aussi ait tout.”

Malgré l’enthousiasme du président français et du magnat de la finance, plus tôt ce mois-ci, le quotidien allemand Wort a rapporté que JPMorgan avait demandé à une équipe d’une quinzaine de traders de dérivés actions basés à Londres de déménager à Paris, mais près de la moitié d’entre eux ont décidé de démissionner et d’autres ont demandé ne pas être déplacé.

D’autres banques internationales d’investissement ont été confrontées à des problèmes similaires, selon des sources bien informées. Goldman Sachs Group Inc. et Nomura Holdings Inc. auraient eu du mal à convaincre certains traders de quitter Londres.

Stéphane Rambosson, co-fondateur de l’agence de recrutement basée à Londres Vici Advisory, a déclaré : « J’ai des cas de personnes qui déménagent sur le continent et elles ne sont vraiment pas satisfaites.

L’Union européenne insiste sur le fait que davantage d’actifs, de personnes et d’entreprises devront quitter la City de Londres dans les années à venir.

Les banques mondiales doivent répondre aux demandes concurrentes des régulateurs ainsi qu’à leurs propres besoins commerciaux sans s’aliéner les employés qu’elles souhaitent transférer.

Le nouveau patron français de Morgan Stanley a déclaré au quotidien français Les Echos en avril que la taille du bureau parisien doublerait dans les deux ans et demi à venir pour atteindre environ 300 employés.

Deutsche Bank AG a récemment décidé de déplacer une centaine d’emplois dans sa division de banque d’entreprise de Londres vers des sites moins coûteux tels que Francfort et Dublin.

Les employés peuvent déménager avec leur lieu de travail, mais ils doivent accepter une baisse de salaire.

Les déménagements à Francfort sont particulièrement difficiles à vendre, rapporte l’agence de presse Bloomberg après des entretiens avec plusieurs banquiers et dirigeants.

Certains commerçants Nomura avaient exprimé le souhait de s’installer à Milan ou à Paris à la place.

Les employés ayant des enfants d’âge scolaire sont particulièrement réticents à déménager.

D’autres préoccupations concernent les opportunités de carrière, les salaires et la plus petite taille des centres financiers autres que Londres.

La Banque centrale européenne (BCE) a lancé une enquête sur la configuration de la gestion des risques de chaque banque dans l’UE dans le but d’intensifier la pression.

Londres devrait rester le plus grand centre financier d’Europe, mais ses rivaux européens veulent utiliser le Brexit pour renforcer leurs propres opérations.

Morgan Stanley a révélé que son bureau parisien devrait doubler de taille au cours des deux prochaines années et demie pour atteindre environ 300 personnes.

Les politiciens et les régulateurs britanniques craignent depuis longtemps que leurs homologues européens ne tentent de braconner autant d’entreprises de services financiers que possible sous prétexte de rapatrier la surveillance de tout le commerce basé sur l’euro.