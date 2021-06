Brexit news: Macron, Merkel et VDL se préparent à coincer Boris au G7 au milieu de la menace tarifaire commerciale | Politique | Nouvelles

De hauts responsables de l’UE devraient coincer Boris Johnson lors du sommet du G7 de cette semaine et lui remettre un ultimatum sur le protocole d’Irlande du Nord. Le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de l’Union européenne Ursula Von Leyen et Charles Michel participeront tous au sommet du G7 situé à Cornouailles. Cela survient au milieu d’une frustration croissante au sein de l’Union européenne, plusieurs dirigeants accusant Boris Johnson de “les prendre pour des imbéciles” à propos du protocole d’Irlande du Nord.

L’UE est censée élaborer des plans pour gifler la Grande-Bretagne avec de nouvelles sanctions commerciales sévères.

Plus tôt cette semaine, Simon Coveney, le ministre irlandais des Affaires étrangères, a mis en garde contre un durcissement de l’approche de l’UE en réponse à l’échec du Royaume-Uni à mettre en œuvre le protocole.

S’adressant à Tom Newton-Dunn de Times Radio, João Vale de Almeida, l’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni, a refusé de nier le plan de représailles.

Cependant, l’ambassadeur de l’UE a admis que les niveaux de confiance entre les deux parties étaient à un niveau record.

M. Newton-Dunn a demandé : « Vous avez dit que la tolérance diminue et que la confiance est au plus bas. À quoi ressemble ce durcissement de l’approche ?

“Certains commencent à parler de tarifs commerciaux de rétorsion. C’est disponible dans le cadre de l’accord.”

M. Almeida a déclaré: “Nous sommes prêts pour les pires scénarios. Il existe des moyens dans l’accord que nous avons signé pour résoudre ces problèmes. J’espère que nous n’y arriverons pas, mais nous sommes prêts.”

M. Newton-Dunn a déclaré: “Vous ne prononcerez pas les mots tarifs commerciaux, mais je pense que nous savons de quoi vous parlez.”

Des initiés de l’UE affirment que le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, s’est senti trahi par le fait que le Royaume-Uni n’avait pas encore commencé à construire des infrastructures pour les contrôles physiques des marchandises entrant en Irlande du Nord, malgré les promesses de Michael Gove.

M. Almeida a également fait allusion à une confrontation au G7 cette semaine, en déclarant : « Le G7 réunira un certain nombre de dirigeants européens.

“Il y a neuf dirigeants autour de la table et cinq d’entre eux viennent de l’UE, avec Boris comme hôte. C’est un rare moment d’intimité.”

M. Newton-Dunn a suggéré que Charles Michel, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et Angela Merkel “pourraient profiter de cette occasion pour prendre Boris à part pour avoir une conversation privée afin de progresser pendant le G7”.

Une source principale du numéro 10 a riposté aux menaces de l’UE cette semaine et a déclaré que Lord Frost avait en fait présenté plus d’une douzaine d’articles proposant des solutions aux problèmes mais n’avait reçu aucune réponse écrite de l’UE.

Ils ont déclaré : « Tout au long de ces pourparlers, l’UE a accordé la priorité à la protection du marché unique avant tout, même s’il y a très peu de risques pour celui-ci.

“L’UE a la responsabilité de travailler avec nous pour trouver des solutions afin de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et de garantir que le protocole puisse fonctionner de manière pragmatique et proportionnée.”