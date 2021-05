Brexit news: Macron prévient que la France n’acceptera pas la «faiblesse» de l’UE alors qu’il se retourne contre Boris | Politique | Nouvelles

Dans un accès de colère, le président français a accusé Downing Street de ramer sur son accord signé avec Bruxelles. Il a déclaré: «Nous avons réaffirmé notre souhait clair et simple de voir simplement le test et l’esprit de l’accord appliqués. Appliqué complètement et de bonne foi. «La situation dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis de nos pêcheurs, en ce qui concerne le respect de notre marché commun, et en ce qui concerne la frontière irlandaise, fait aujourd’hui l’objet de mesures unilatérales de la part des Britanniques, qui ne respectent pas les accords.»

Les remarques de M. Macron interviennent après que les dirigeants de l’UE ont discuté des relations futures de l’Union avec le Royaume-Uni pour la première fois depuis la signature du pacte commercial en décembre dernier.

Ils ont convenu que Downing Street aurait peu de marge de manœuvre dans les querelles à la frontière de l’Irlande du Nord malgré les avertissements selon lesquels la position dure de l’UE pourrait déclencher une guerre dans la région.

Au lieu de cela, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a blâmé la poursuite par le Premier ministre d’un Brexit dur pour la récente vague d’incertitude dans la province.

Les deux parties sont en pourparlers pour apaiser les tensions en Irlande du Nord après qu’une récente vague d’émeutes a secoué la région.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a demandé que le protocole, conçu pour éviter une frontière dure, soit mis en œuvre de manière équilibrée.

Il a averti que les accords commerciaux, qui comprennent des contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, sapaient l’accord de paix.

Downing Street a exhorté Bruxelles à être pragmatique, mais les initiés craignent la nature bureaucratique du bloc s’ils empêchent un compromis.

Mais les dirigeants de l’UE ont ignoré les appels pour que le protocole d’Irlande du Nord soit édulcoré.

M. Macron a ajouté: «Nous n’accepterons en aucun cas une quelconque faiblesse.

«Nous avons réitéré très clairement notre volonté de voir les Britanniques accepter ce qu’ils ont signé, rappelant simplement que si ces situations sont difficiles à gérer, c’est justement à cause du Brexit et en aucun cas à cause de l’UE.

La patronne de Bruxelles, Mme von der Leyen, a eu un message similaire ce matin.

Elle a déclaré: «Il ne devrait y avoir aucun doute qu’il n’y a pas d’alternative à la mise en œuvre complète et correcte du protocole.

Les remarques de l’UE ont suscité une réaction furieuse de la part des responsables de Downing Street, qui ont accusé Bruxelles de risquer de futures flambées de violence en Irlande du Nord.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Le protocole repose sur le soutien de toutes les communautés d’Irlande du Nord, il est donc décevant que le président de la Commission n’ait pas davantage reconnu l’impact que le fonctionnement actuel du protocole a en Irlande du Nord.

«Alors que l’UE donne la priorité à la protection du marché unique et traite la frontière réglementaire comme si elle était comme n’importe quelle autre frontière extérieure de l’UE, notre objectif reste de protéger l’accord de Belfast (Vendredi saint) dans toutes ses dimensions.

«Nous nous engageons à travailler de manière constructive avec eux pour trouver des solutions qui protègent l’Accord de Belfast (Vendredi Saint) dans toutes ses dimensions. Cependant, pour que cela se produise, l’UE doit faire preuve de bon sens et adopter une approche pragmatique et fondée sur les risques face aux défis qui subsistent.

«L’UE a la responsabilité de travailler avec nous pour relever les défis importants que le protocole pose aux entreprises et aux citoyens.

«L’UE traite la frontière réglementaire dans la mer d’Irlande comme si elle était comme n’importe quelle autre frontière extérieure de l’UE, avec tous les contrôles et processus qui vont avec.

«L’UE doit respecter ces engagements et faire preuve de bon sens et de pragmatisme dans les négociations.»