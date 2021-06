Brexit news: Macron suscite la fureur alors que les pêcheurs français sont partis sans permis de pêche britanniques | Politique | Nouvelles

je ans le monde des montres connectées, Fitbit règne en maître. Alors que les montres Apple peuvent être appréciées pour la quantité apparemment infinie d’applications et que Garmin convient à l’aventurier en plein air, Fitbit adopte une approche plus minimaliste de ses appareils portables, en le ramenant à l’essentiel. Au départ un podomètre élégant et […] More