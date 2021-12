Brexit news: Mark Francois auto-publiant les mémoires après le snob de Remainer | Politique | Nouvelles

Le député conservateur publie aujourd’hui ses mémoires intitulés Spartan Victory: The Inside Story of the Battle for Brexit. Cependant, M. François dit qu’il a été contraint d’auto-publier le livre sur Amazon après qu’il n’y ait eu aucun intérêt de la part de dizaines d’éditeurs.

M. François, qui est président du groupe de recherche européen des députés conservateurs, a imputé le camouflet aux éditeurs étant Remainers.

Il a déclaré au podcast du Telegraph’s Chopper’s Politics: « En un mot, le problème était que l’orthodoxie au sein de l’industrie de l’édition est très, très « reste ».

« J’ai reçu de gentils compliments sur le livre et l’écriture, mais il est devenu assez évident après un certain temps qu’aucun éditeur ne voulait publier. »

M. François a déclaré que son agent avait apporté le livre à un nombre impressionnant de 24 éditeurs qui l’ont tous refusé.

Il a ajouté: « Après un certain temps, il a juste dit: » écoutez, vous savez, cette industrie a une vision particulière du monde, et ce n’est pas tout à fait la même vision que vous avez « .

« Donc, à la fin, c’est pourquoi j’ai décidé de me lancer dans l’auto-édition. »

M. François a déclaré qu’un directeur de publication avait accepté de publier les mémoires avant l’intervention du directeur général de la société.

Il a ajouté qu’il avait décidé d’auto-éditer son livre après avoir été encouragé par la secrétaire à la Culture Nadine Dorries, qui a écrit une série de romans.

« Cela leur explique exactement ce qui se passait vraiment dans les coulisses. »

Le livre de 468 pages de M. François est disponible en livre relié et en livre de poche et coûte 25 £.

Il espère que les mémoires sur le Brexit seront un succès.

Il a déclaré que si « 0,1% des personnes qui ont voté pour le Brexit achetaient le livre, cela représenterait 17 400 ventes ».

Le Royaume-Uni a rompu ses liens définitifs avec l’Union européenne fin 2020 – près de quatre ans après que le pays a voté pour le Brexit lors du référendum de 2016.

Ce fut une période tumultueuse alors que l’accord de Mme May a été rejeté dans une série de défaites meurtrières à la Chambre des communes avant que Boris Johnson ne prenne le relais et obtienne finalement un accord sur la ligne.