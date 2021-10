Brexit news: Michael Caine soutient la Grande-Bretagne au milieu des pénuries – « Juste des problèmes de dentition » | Royaume-Uni | Nouvelles

Parlant des problèmes de la Grande-Bretagne dans l’ère post-Brexit, l’acteur a déclaré: « Oh, c’est un problème de démarrage, ça ne va évidemment pas bien se passer immédiatement. » Cependant, l’acteur a changé de ton sur les crises post-Brexit actuelles telles que les pénuries de carburant et Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement pendant que le Premier ministre est en vacances en Espagne La Grande-Bretagne est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre hivernale difficile, à la flambée des prix du gaz naturel et aux contraintes de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Ces problèmes économiques ont atteint leur paroxysme ce mois-ci lorsque la National Pig Association britannique a averti que jusqu’à 120 000 porcs pourraient être abattus dans quelques semaines en raison d’un manque de bouchers et de travailleurs d’abattoir.

La Confédération de l’industrie britannique a déclaré que ses dernières données montraient que 70% des entreprises prévoyaient d’augmenter les salaires afin d’encourager davantage de travailleurs britanniques.

Plusieurs fournisseurs d’énergie en Grande-Bretagne se sont effondrés depuis septembre, faisant grimper les prix du gaz à des niveaux records.

Les hausses de prix toucheront plus de 22 millions de foyers britanniques, qui sont connectés au réseau de gaz britannique.

LIRE LA SUITE : Prêt à attaquer ! Les pêcheurs français mettent en garde contre le chaos du blocus britannique en HEURES

« Etagères vides.

« Les gens font la queue pour l’essence.

« Et tu te dis : ‘Attends une minute, il est parti à Marbella ?' »

L’acteur qui a joué aux côtés de son ami Sean Connery dans des classiques tels que L’homme qui serait roi, a déclaré qu’il soutenait M. Johnson, mais qu’il est maintenant « déçu ».

Il a déclaré au Guardian : « Oh, je l’ai soutenu.

« Je pensais qu’il était génial.

« Mais maintenant, je suis très déçu de lui.

« Il a fait une grosse erreur là-bas, en allant à Marbella.

« Voyons si, à son retour, il pourra tout régler.

« Sinon, nous pourrions avoir un gouvernement socialiste. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le pays était en meilleure forme aujourd’hui que lorsqu’il était plus jeune, il a répondu : « Je ne sais pas ».

Il a ajouté : « Ce n’est toujours pas parfait.

« Il ne le sera probablement jamais.

« Regardez l’état dans lequel nous sommes maintenant.

« Si vous grandissez aujourd’hui, vous vivez une période difficile. »

Interrogé par Sky News sur les raisons pour lesquelles il pensait que le public britannique avait voté pour le Brexit, Sir Michael a déclaré que la raison en était la «liberté» plutôt que le racisme ou l’anxiété face à l’immigration.

L’acteur a ajouté que la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE serait « bien ».

Il a déclaré : « J’ai voté pour le Brexit.

« Qu’est-ce que c’est avec moi, je préfère être un pauvre maître qu’un riche serviteur.

« Il ne s’agissait pas de racisme, d’immigrants ou de quoi que ce soit.

« C’était une question de liberté. »

« La politique est toujours chaotique.

« En politique, vous allez toujours dans des domaines où vous n’êtes jamais allé auparavant, alors vous allez vous perdre et puis vous allez trouver votre chemin, et tout ira bien. »

L’acteur avait déclaré avant que la Grande-Bretagne ne quitte l’UE que ses problèmes avec le bloc étaient dus au « gouvernement par procuration de tous ceux qui se sont maintenant laissé emporter ».

Il a ajouté: « Je pense que, à moins qu’il n’y ait des changements extrêmement importants, nous devrions sortir.

« Je suis certain que nous devrions sortir. »