Brexit news : Michel Barnier appelle Bruxelles à déchirer l’accord de retrait de l’UE qu’il a rédigé | Politique | Nouvelles

L’ancien eurocrate de premier plan a suggéré que Bruxelles fasse peser son poids et introduise unilatéralement des mesures qui nuiraient au Brexit Grande-Bretagne. M. Barnier – actuellement en lice pour devenir le prochain président de la France – a affirmé que prendre ces mesures extrêmes ferait comprendre à Boris Johnson la nécessité de « respecter » l’accord de retrait qu’il a signé.

Il a pris la parole après que le secrétaire au Brexit, Lord Frost, a averti que le Royaume-Uni pourrait déclencher l’article 16 pour suspendre unilatéralement le protocole d’Irlande du Nord afin de sortir de l’impasse actuelle entre Westminster et Bruxelles.

Répondant à ces menaces, l’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit a déclaré : « Il est temps au niveau européen d’utiliser les leviers des traités pour que les Britanniques respectent leur signature.

« Il y a des leviers qui consistent à rétablir les tarifs, interrompre ou suspendre une partie de l’accord, et puis, plus sérieusement, et les Britanniques doivent faire attention à cela, il est possible de suspendre un accord si une partie ne le respecte pas. «

Il a poursuivi : « Le Brexit n’est pas une mince affaire. Je le dis dans le livre que j’ai publié.

Le protocole a effectivement maintenu l’Irlande du Nord dans l’union douanière de l’UE, ce qui a conduit à des contrôles sur les biens et services voyageant entre elle et le reste du Royaume-Uni.

Il a été introduit pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande – un élément clé de l’accord du Vendredi saint de 1998 qui a mis fin à des décennies de violence sectaire.

Mais le protocole a mis en colère une grande partie de la communauté unioniste de la province – qui prétend qu’il menace leur identité britannique.

La colère suscitée par la situation actuelle et sa menace pour le processus de paix en Irlande du Nord a conduit le gouvernement britannique à faire pression à plusieurs reprises sur Bruxelles pour qu’il réexamine l’accord.

Dans un discours prévu demain, Lord Frost dira : « Sans de nouveaux arrangements dans ce domaine, le protocole n’aura jamais le soutien dont il a besoin pour survivre.

« Le rôle de la CJCE (Cour européenne de justice) en Irlande du Nord et l’incapacité du gouvernement britannique à mettre en œuvre de manière raisonnable les dispositions très sensibles du protocole ont créé un profond déséquilibre dans le fonctionnement du protocole. »

En réponse, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a appelé les deux parties à trouver une « solution raisonnable » d’ici décembre.

M. Barnier a également soutenu les pêcheurs français dans leur différend sur les permis de pêche post-Brexit dans les eaux britanniques.

Il a dit : « Les pêcheurs français ont raison. C’est une chose très simple. Il s’agit de la réputation, de la signature du Royaume-Uni.

« Boris Johnson va-t-il respecter la signature qu’il a apposée dans trois traités ou non ?

« Nous avons un accord de pêche raisonnable que M. Johnson ne respecte pas aujourd’hui. Je pense qu’il existe des moyens de les encourager.

« Le gouvernement y a réfléchi et il est temps au niveau européen d’utiliser les leviers des traités pour faire respecter aux Britanniques leur signature.

« Il y a des leviers qui consistent à rétablir les tarifs, interrompre ou suspendre une partie de l’accord, et puis, plus sérieusement, et les Britanniques doivent faire attention à cela, il est possible de suspendre un accord si une partie ne le respecte pas.

« Cette possibilité existe, mais avant d’arriver à cette position extrême, il y a des mesures intermédiaires qui sont prévues dans les traités. »