Brexit news : “Michel Barnier veut briser le Royaume-Uni !” fait exploser Farage | Politique | Nouvelles

L’animateur de GB News et ancien chef du Brexit Party a affirmé que M. Barnier voulait “briser” le Royaume-Uni en guise de “punition” pour avoir voté en faveur du Brexit. Discutant du protocole d’Irlande du Nord avec l’ancienne dirigeante du DUP Arlene Forster, M. Farage a affirmé que les représentants du Sinn Fein avaient été courtisés par des personnalités de l’UE à la suite du référendum de 2016. Il pense que l’UE avait prévu depuis le début de soutenir la réunification de l’Irlande pour punir la Grande-Bretagne d’avoir voté en faveur du départ.

M. Farage, s’exprimant sur GB News, a déclaré: “Il y a en fait un programme beaucoup plus important ici.

“Sans être complotiste à ce sujet, je pense qu’en fait Barnier et d’autres voudraient briser le Royaume-Uni ; ils verraient cela comme une punition appropriée pour avoir osé voter pour le Brexit.

« N’est-il pas intéressant de noter que, comme il est devenu de plus en plus difficile pour les marchandises d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Écosse d’aller en Irlande du Nord, il est devenu beaucoup plus facile pour les marchandises de la République d’Irlande d’aller en Irlande du Nord et maintenant nous obtenons ce discours sur toute l’économie irlandaise.”

“Je pense que cela a été le plan depuis le tout début.”

S’adressant à l’ancien chef du DUP, M. Farage a ajouté: “Mais je pense que l’un des problèmes que nous avons vraiment ici Arlene est que tout se résume à un seul travail, la France.

“Parce que les Français ne sont pas seulement furieux… Macron n’est pas seulement furieux pour le Brexit… furieux à propos de l’accord d’Aukus.”

Cela survient alors que l’ancien négociateur en chef de l’UE pour le Brexit a déclaré qu’il n’y avait “aucun moyen” que l’Union européenne envisage de renégocier le protocole d’Irlande du Nord.

“Le protocole n’est pas le problème, c’est la solution aux problèmes créés par le Brexit”, a déclaré M. Barnier à Prime Time de RTE.

« Il y a de la place pour travailler sur des solutions pragmatiques et opérationnelles pour répondre à certaines préoccupations des Britanniques.

“Mais il n’y a aucun moyen, à mon avis, d’accepter une quelconque renégociation de ce protocole.”

M. Barnier a insisté sur le fait que le Premier ministre Boris Johnson savait exactement à quoi il s’était engagé,

Dans son récent livre My Secret Brexit Diary, M. Barnier a déclaré : “Avec Boris Johnson. Pas sans lui, ni contre lui. Avec lui, avec son équipe, une équipe professionnelle, et Boris Johnson sait exactement ce qu’il a signé.”

Il a également révélé que l’UE craignait que d’autres États membres ne suivent le Royaume-Uni en dehors du bloc.

“Il y a toujours un risque mais nous devons comprendre les raisons”, a-t-il déclaré.

« Des raisons très britanniques, la colère sociale, le sentiment populaire, ce qui est assez différent du populisme. Il faut comprendre, écouter et répondre.

“Je pense que l’UE commence à répondre par un changement dans certaines politiques. Politique extérieure, politique commerciale, politique industrielle, politique migratoire également. Nous devons continuer à intensifier le changement, car le Brexit était peu probable, même pour Farage et d’autres, mais c’est arrivé. Nous devons donc être très prudents. “