Brexit news : M&S émet un avertissement alors que les propositions commerciales de l’UE risquent de nuire aux affaires | Politique | Nouvelles

Le détaillant de produits alimentaires et de vêtements a déclaré au gouvernement britannique que les mesures proposées par les négociateurs bruxellois, tentant de résoudre le différend en cours sur les règles commerciales post-Brexit en Irlande du Nord, ne feraient qu’empirer les choses. Le Royaume-Uni, représenté par le ministre du Brexit Lord David Frost, tente de réviser certaines parties du protocole, qu’il accuse l’UE d’appliquer de manière trop rigide.

Dans une lettre, le président de M&S, Archie Norman, a déclaré à Lord Frost que la dernière offre de Bruxelles « pourrait entraîner une aggravation des frictions et des coûts, ainsi qu’un niveau élevé d’ambiguïté et de possibilités de litige ».

Les négociateurs britanniques cherchent à supprimer complètement les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Dans une tentative de compromis, la Commission européenne a proposé en octobre d’imposer des contrôles lumineux sur les marchandises allant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Il a insisté sur le fait que cela ne se produirait que s’ils étaient clairement étiquetés pour une consommation uniquement dans la région.

M. Norman a déclaré à Lord Frost que cela ajouterait 9 millions de livres sterling de coûts supplémentaires chaque année.

M&S expédie chaque année environ 90 millions de produits de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Il a également averti que l’offre de l’UE, si elle était acceptée, ajouterait « un minimum de quatre heures par jour » aux temps de transit.

Il a ajouté: « Un examen détaillé nous suggère que les propositions pourraient finir par être plus coûteuses à mettre en œuvre que les contrôles douaniers complets de l’UE. »

Les responsables de l’UE ont récemment reculé sur leur menace d’imposer des sanctions au Royaume-Uni s’il déclenchait cette clause.

Selon le Telegraph, la décision de déclencher ou non l’article 16 et de soumettre une loi au Parlement pour mettre fin aux contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord sera prise d’ici la fin novembre.

Une source de Whitehall a déclaré au journal : « L’état des lieux est que nous ne voyons pas grand-chose d’avancer dans les négociations.

« On ne peut pas continuer comme ça, non.

« Ce n’est pas durable. »

Lord Frost, cité dans le Financial Times, pense qu’une résolution « peut être adoptée » qui éviterait au Royaume-Uni de déclencher l’article 16.

Mais il a ajouté: « Si cela sera fait, c’est une question différente. »