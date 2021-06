Brexit news: Nicola Sturgeon enverra une facture de chèques portuaires à Londres car SNP ne paiera pas | Politique | Nouvelles

in

Le gouvernement écossais se prépare actuellement à créer un nouveau poste de contrôle douanier à Dumfries et Galloway à la suite de sa sortie de l’UE. Par étapes progressives dans le cadre de l’Accord de commerce et de coopération, les marchandises entrant au Royaume-Uni seront soumises aux mêmes exigences et contrôles d’entrée aux frontières que les marchandises en provenance du reste du monde.

Le poste de contrôle frontalier (BCP) qui devrait être situé près du port de Cairnryan sera utilisé pour inspecter les marchandises arrivant en Écosse en provenance de la République d’Irlande et de l’UE au sens large via l’Irlande du Nord.

Ceux-ci incluront des contrôles sur les animaux, les poissons, les plantes et les aliments qui sont nécessaires pour garantir que les produits entrant sur le marché ne présentent pas de risque pour la santé publique.

Cependant, en vertu de l’accord de dévolution, ces contrôles sont de la responsabilité des ministres écossais au nord de la frontière.

Le coût des contrôles a été révélé dans un document d’appel d’offres public, qui a été publié cette semaine sur Public Contracts Scotland.

L’entrée dans le contrat indique que la prochaine installation doit être “équipée pour accepter le déchargement bio-sécurisé d’un large éventail de marchandises (produits d’origine animale, allergènes, sous-produits animaux, plantes et produits végétaux et une variété d’animaux vivants)”.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré que le gouvernement britannique serait responsable du paiement de la facture.

Ils ont ajouté: «En conséquence de l’accord dur sur le Brexit négocié par le gouvernement britannique, le gouvernement écossais doit désormais établir des installations dans la région du Loch Ryan pour inspecter les animaux, les plantes, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux – dont la responsabilité est déléguée.

« Un certain nombre de sites potentiels sont actuellement à l’étude.

Ils ont averti que “les Brexits conservateurs les plus durs du Premier ministre causent le maximum de dégâts” aux entreprises écossaises.

Un porte-parole du HMRC a déclaré que le groupe « explorait actuellement le besoin d’une installation frontalière intérieure en Écosse ».