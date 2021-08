Brexit news: Nigel Farage déchire le complot anti-Brexit « insignifiant » de l’UE visant à imposer des frais de visa au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

Les Brexiteers furieux ont déclaré que les frais à la frontière étaient un reflet effronté de l’attitude anti-britannique de l’Union européenne. L’ancien chef du Parti du Brexit, Nigel Farage, a déclaré que cette décision était classique d’une UE “petite d’esprit, mesquine et autodestructrice”. Les responsables de la Commission européenne ont déclaré aujourd’hui qu’ils étaient “en bonne voie” pour introduire leur système européen d’information et d’autorisation de voyage prévu de longue date à partir du début de 2023.

L’annonce sera un nouveau coup dur pour l’industrie du voyage touchée par la pandémie.

Les voyageurs affamés de soleil ont déjà été découragés de se rendre sur le continent par des frais de paperasse et de test supplémentaires liés au coronavirus.

Dans le cadre du programme bruxellois, les Britanniques devront demander une autorisation de voyager avant de tenter d’entrer dans le bloc.

Les voyageurs devront fournir des informations sur leur identité, leur passeport, leur éducation, leur travail, leurs voyages récents et leurs condamnations pénales.

Remplir le formulaire coûtera 6 £ (7 €), sera valable trois ans et pourra être utilisé pour plusieurs voyages.

Les frais de préautorisation devraient s’appliquer à environ 40 millions de personnes et ne seront supprimés que pour les moins de 18 ans et les plus de 70 ans.

Le programme ETIAS obligera les citoyens de plus de 60 pays en dehors de la zone de libre-voyage Schengen, y compris l’Australie et les États-Unis, à se pré-enregistrer pour voyager sans visa en Europe.

Il a été comparé au système électronique d’autorisation de voyage (ESTA) utilisé pour revisiter les États-Unis.

Brexiteer, M. Farage a déclaré à Express.co.uk que la décision d’imposer des frais de visa à la Grande-Bretagne “résumait l’échec de l’UE”.

Il a appelé le gouvernement à éviter de faire payer les arrivées européennes et à les accueillir à bras ouverts au Royaume-Uni.

“Nous sommes une nation commerçante ouverte et sûre d’elle et nous voulons que les Européens viennent ici et dépensent leur argent”, a-t-il déclaré.

Le député conservateur Peter Bone a fustigé le régime de visas de l’UE comme un signe d’anti-britannique à la suite du Brexit.

Il a déclaré : « Il semble que l’UE soit assez heureuse d’imposer des frais aux personnes qui souhaitent se rendre dans leur pays, alors que, bien sûr, nous permettons aux citoyens de l’Union européenne de venir ici gratuitement.

« Cela ne me surprend pas, c’est juste une autre partie de l’attitude anti-Royaume-Uni qu’ils ont adoptée depuis que nous avons quitté l’UE. S’il est libre d’entrer dans ce pays, il devrait être libre pour nous d’aller en Europe.

Le député d’arrière-ban a déclaré que les pays de l’UE dépendants du tourisme seraient “assez furieux” par l’introduction d’encore plus de paperasserie pour les voyageurs étrangers.

Il a ajouté : « Si j’étais au Portugal, en Espagne, en Grèce, je serais furieux que ce gouvernement européen ait ajouté un coût important aux voyageurs vers ces destinations. Beaucoup de ces pays dépendent fortement du tourisme intérieur pour leur bien-être financier.

« C’est contre-productif par rapport à ce qu’ils voudraient. Mais, bien sûr, c’est le problème de faire partie d’un club européen qui ne prend pas à cœur les intérêts des États-nations. »

Le pair conservateur Lord Moylan a déclaré : « Bien sûr, ils sont libres de le faire s’ils le souhaitent, mais qu’accomplissent-ils à part perdre des amis et lever le pont-levis ?

“Ce ne sont plus des pays, ils deviennent rapidement les provinces d’un super-État.”

L’ancien ministre du Brexit, David Jones, a déclaré: “Compte tenu de la dépendance d’une grande partie de l’UE vis-à-vis du tourisme britannique, il est surprenant d’entendre qu’ils veulent maintenant que nous payions pour le privilège de visiter.

“Malgré toutes leurs assurances qu’ils veulent des relations de bon voisinage, tout ce que l’UE fait semble viser à rendre la vie un peu plus difficile pour les Britanniques.”

Les responsables de l’UE ont déclaré avoir rationalisé le formulaire de candidature afin qu’il ne prenne que « quelques minutes » à remplir.

Les eurocrates pensent que le système accordera une « approbation automatique » à 95 % des demandes en quelques minutes.

Mais toute personne qui arrive sans autorisation préalable est susceptible d’être expulsée vers le Royaume-Uni.

Les agences de voyages devront « vérifier systématiquement » tous les passagers avant l’embarquement et s’exposeront à des amendes et à des frais de rapatriement pour les passagers sans visa.

Les Britanniques devront s’inscrire au programme avant de se rendre dans des points chauds touristiques comme la France, l’Italie, le Portugal et l’Espagne.

Un ETIAS ne sera pas requis pour les voyages en Irlande car il n’est pas dans la zone Schengen.

Les agents frontaliers de Frontex de l’UE croiseront les détails des voyageurs avec diverses bases de données sur la lutte contre la criminalité et les migrations.

Les responsables affirment que le système arrêtera ceux « qui peuvent présenter un risque pour la sécurité ou la santé, ainsi que pour le respect des règles de migration ».

Bruxelles a été contrainte de retarder son programme de visas alors qu’elle élabore des plans pour un système de contrôle aux frontières «à la pointe de la technologie» pour lutter contre le terrorisme et l’immigration illégale.

Il devait être mis en ligne en janvier prochain, mais des retards ont entravé son déploiement et repoussé le lancement à la fin de 2022.

La Commission a déclaré: “Le système recoupera les voyageurs avec les systèmes d’information de l’UE pour la sécurité intérieure, les frontières et les migrations avant leur voyage, ce qui aidera à identifier à l’avance les personnes susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ou la santé, ainsi que la conformité avec la migration des règles.

“La mise en place d’ETIAS fait partie des travaux en cours de l’UE pour mettre en place un système de gestion des frontières extérieures de pointe et s’assurer que les systèmes d’information fonctionnent ensemble de manière intelligente et ciblée.”

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a annoncé des plans similaires pour introduire un système de pré-autorisation numérique pour les étrangers entrant au Royaume-Uni.

Aucun détail n’a été publié sur le coût de ces visas ou sur la date d’introduction du régime.