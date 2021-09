Brexit news: Nigel Farage dénonce les avertissements farfelus de Remainer | Politique | Nouvelles

in

L’accord de retrait de Boris Johnson n’incluait pas les services financiers, ce qui signifie que le secteur a dû faire face à une augmentation des formalités administratives depuis janvier. Malgré cela, le bloc a importé 1,4% de plus des banques, assureurs et autres sociétés financières britanniques au premier trimestre 2021 qu’à la même période de 2019, selon l’Office for National Statistics (ONS).

L’année dernière a été laissée en dehors des comparaisons en raison des distorsions causées par la pandémie de Covid.

Les données sapent l’un des arguments clés de Project Fear – que le Royaume-Uni s’effondrerait en cas de Brexit sans accord, ce à quoi la City de Londres est effectivement confrontée depuis janvier.

M. Farage a célébré la nouvelle – et s’est moqué joyeusement des Remainers de leur croyance erronée selon laquelle le Royaume-Uni avait besoin de l’UE pour survivre.

Le talisman du Brexit a tweeté : “Malgré l’absence d’accord sur les services financiers et toutes les prédictions de malheur, il suffit de regarder ces chiffres.”

Cela a permis de compenser la baisse d’un pour cent des ventes vers les pays de l’UE.

Tout en fournissant une lecture qui donne à réfléchir aux europhiles engagés, cela donnera aux Brexiteers une preuve supplémentaire que la Grande-Bretagne mondiale va dans la bonne direction.

Il souligne également à quel point le secteur des services financiers du Royaume-Uni est solide et résilient, même après avoir perdu ses droits de passeport dans l’ensemble de l’UE.

Avant le référendum de 2016, les banques ont fait pression pour un accès continu aux marchés européens après le Brexit.

Certains ont affirmé que des centaines de milliers d’emplois pourraient autrement être perdus.

Mais cela ne s’est pas concrétisé, malgré l’accord de retrait de l’année dernière n’incluant pas les finances.

Et le refus de l’UE de travailler avec le Royaume-Uni aurait conduit le chancelier Rishi Sunak à abandonner l’espoir que Bruxelles donnerait à la ville un accès aux marchés de l’UE.

Cette prise de conscience l’a amené à se concentrer plutôt sur le renforcement de la compétitivité du Square Mile afin qu’il puisse approfondir les partenariats avec des pays extérieurs à l’union.

En juillet, il a déclaré que le Brexit avait donné à la Ville “la liberté de faire les choses différemment et mieux, et nous avons l’intention de l’utiliser pleinement”.

Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, a également averti que Bruxelles commettrait une erreur si elle excluait la Grande-Bretagne de ses marchés financiers.

Il a déclaré : « L’UE va-t-elle couper le Royaume-Uni de lui-même ?

« Il y a des signes de l’intention de le faire pour le moment, mais je pense que ce serait une erreur.

“Je pense que cela conduirait à la fragmentation des marchés.

« Le problème avec la fragmentation des marchés est qu’elle augmente le coût financier pour tout le monde, y compris, soit dit en passant, les citoyens de l’UE.

« Cela augmentera le coût des affaires dans l’UE. »