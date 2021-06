Brexit news : Nigel Farage devrait être honoré pour ses « services à la sortie de l’UE » | Politique | Nouvelles

in

Brexit : le Royaume-Uni « voulait prendre les commandes », selon Widdecombe

L’ancienne secrétaire aux affaires et députée du South Northamptonshire, Andrea Leadsom, qui a été nommée Dame, et Oliver Lewis, un pilier de la campagne Vote Leave, qui a reçu un CBE, font partie des personnes honorées.

Un sondage Express.co.uk – qui s’est déroulé de 8h30 à 20h aujourd’hui – a demandé: “Est-ce que Nigel Farage devrait être honoré pour ses” services vers la sortie de l’UE “?”

Sur 12 865 votes, 93 % (11 879) des personnes interrogées ont déclaré que l’ancien chef du Brexit Party devrait être honoré.

Seulement sept pour cent (937) ont dit qu’il ne devrait pas alors que 49 personnes ont dit qu’elles ne savaient pas.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré : ” Farage est l’homme du SIÈCLE.

Nigel Farage devrait être honoré pour ses services rendus au Brexit (Image: .)

Nigel Farage devrait être honoré (Image: Express)

« Je ne pense pas qu’il soit dérangé d’une manière ou d’une autre.

Une autre personne a ajouté : « Pour être juste, il a fait campagne pendant plus de 20 ans en tant que chef de l’UKIP pour nous faire sortir de l’UE avant que tout le monde ne saute dans le train.

“Donc, s’il s’agit de dévouement, qu’on le veuille ou non, il le mérite.”

Un troisième lecteur a déclaré : « Il était et est un Patriote.

LIRE LA SUITE: Robert Peston déconcerté alors que Boris refuse de répondre à une question personnelle

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

“Plus qu’on ne peut en dire pour beaucoup de ceux qui sont assis dans le H des L.”

Quelqu’un d’autre a exhorté Boris Johnson à permettre à M. Farage de “prendre en charge” les négociations avec Bruxelles.

Ils ont déclaré: “Notre Premier ministre, Carrie, devrait insister pour que Nigel se charge de négocier avec Bruxelles.

“Il sait comment gérer ces petits toerags et oui, il devrait obtenir des honneurs.”

Finale du Brexit (Image : Express)

Un autre lecteur a simplement dit : « Il le mérite, et cela finira les resteiacs… gagnant-gagnant.

Une sixième personne a commenté : « L’élite politique du Royaume-Uni ne voudra peut-être pas honorer Sir Nigel Farage.

“Mais la majorité du Royaume-Uni sait déjà qu’il est probablement le seul homme politique britannique qui mérite d’être fait chevalier et connu sous le nom de Sir.

“Merci, Sir Nigel Farage de nous avoir conduits à la liberté et à la sortie de la dictature.”

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Image: .)

Un autre a fait écho: “Oui Nigel est un monsieur en attente.

“Il devrait certainement être honoré. De plus, les médias, en particulier la BBC, qui se sont moqués et ont rabaissé son ambition sur la campagne du Brexit devraient se mettre à genoux et s’excuser.

“Nigel, merci pour tout votre travail acharné, si malheureusement méconnu maintenant, pour nous avoir libérés pour être à nouveau une nation souveraine.”

Alors que quelqu’un d’autre a écrit : ” Farage est sans doute le politicien de son époque.

L’ancien chef du Brexit Party Nigel Farage (Image: .)

“Il a plus contribué à l’orientation future de ce pays au cours de la dernière décennie que toutes les merveilles sans menton à la volonté faible de l’un des principaux partis.”

Une neuvième personne a dit : « Oui ! Oui ! et encore Oui.

“Oubliez tous les ministres conservateurs, c’est Nigel Farage qui a permis le Brexit et c’est là la vraie raison pour laquelle il n’obtiendra jamais les honneurs qu’il mérite à juste titre.

“Les autres n’étaient que des prétendants, Johnson inclus.”

Nigel Farage devrait être honoré d’un prix (Image: .)

Alexandra Phillips, l’une des 29 candidates du Brexit Party élues au Parlement européen en 2019, s’est adressée à Twitter pour souligner ce qu’elle considérait comme une omission flagrante.

Elle a tweeté: “Beaucoup d’honneurs pour” Services to EU Exit “.

« C’est drôle, je ne connais pas l’un d’entre eux, étant donné que j’ai travaillé pendant 13 ans avec des personnes qui ont sacrifié leurs moyens de subsistance, subi des abus mais travaillé sans relâche pour un rêve pendant des décennies.

“Je suppose qu’être employé par Boris est important, ne pas être, disons, Nigel Farage et al.”