Brexit news: Nigel Farage se déchaîne alors que la France menace de couper le pouvoir à Jersey | UK | Nouvelles

Brexit: l’hôte grogne Nadhim Zahawi au sujet de la France “ éteignant les lumières ”

Jersey, une dépendance de la Couronne britannique au large de la côte normande, tire 95% de son électricité de la France. Les bateaux de pêche français affirment qu’ils se sont vu refuser l’accès aux eaux britanniques depuis le Brexit en raison d’une bureaucratie trop compliquée.

Le gouvernement britannique a rejeté la demande et a insisté sur le fait que les décisions sur les eaux autour de Jersey sont prises par son administration locale.

S’exprimant à l’Assemblée nationale française, Annick Girardin, ministre des Affaires maritimes, s’est déclarée «révoltée» par la politique britannique envers les pêcheurs français.

Elle a noté que l’île s’appuie sur «le transport d’électricité par câble sous-marin» depuis la France et a suggéré que cela pourrait être utilisé comme levier.

Mme Girardin a déclaré qu’elle «le regretterait si nous y arrivions», mais a ajouté «nous le ferons s’il le faut».

“Si les Français sont prêts à se comporter comme ça, merci mon Dieu que nous soyons partis” (Image: GETTY)

Un ministre français a menacé de couper l’approvisionnement en électricité de Jersey (Image: GETTY)

M. Farage, l’ancien chef du Brexit Party, a riposté sur Twitter, suggérant que cela démontre pourquoi la Grande-Bretagne avait raison de quitter l’UE.

Il a commenté: «Si les Français sont prêts à se comporter comme ça, merci mon Dieu, nous sommes partis.»

Le message a été retweeté plus de 900 fois et a reçu plus de 4 000 likes.

David Frost, le ministre britannique chargé des relations avec l’UE, discutera des droits de pêche avec le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, mardi après-midi.

LIRE LA SUITE: La France a honte des menaces inacceptables de Jersey alors que la ligne de pêche explose

Annick Girardin, ministre française des Affaires maritimes, s’est dite “révoltée” par la politique britannique (Image: GETTY)

La semaine dernière, 41 navires français équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS), permettant leur suivi, ont été autorisés à pêcher au large de Jersey.

Cependant, Mme Girardin a affirmé que le Royaume-Uni avait ajouté unilatéralement des restrictions qui “n’ont pas été arrangées ou discutées, et dont nous n’avons pas été informés”.

La France fait valoir que cela enfreint les termes de l’accord commercial sur le Brexit approuvé par Boris Johnson à la fin de l’année dernière.

Mme Girardin a averti: «C’est complètement inacceptable.

NE MANQUEZ PAS

Accord commercial avec la Nouvelle-Zélande: Liz Truss envisage UN AUTRE méga accord [REVEAL]

Quel exode? Project Fear s’est avéré FAUX alors que la ville reste ferme [INSIGHT]

Le candidat travailliste à Hartlepool se moque d’avoir voté pour bloquer le Brexit [SHOCK]

“Il semblerait disproportionné de couper l’électricité” (Image: GETTY)

Le mois dernier, des pêcheurs français ont bloqué des camions britanniques avec des barricades en feu (Image: GETTY)

«Si nous l’acceptons à Jersey, c’est dangereux pour notre accès partout.»

S’adressant à The Guardian, Bertrand Sorre, un parlementaire français du président Emmanuel Macron En marche! partie, a averti «le désir de se battre est palpable».

Il a affirmé qu’un navire de pêche français de Granville n’avait été autorisé à pêcher dans les eaux de Jersey que 11 jours par an alors qu’il avait auparavant «en moyenne 40 jours».

Le gouvernement britannique insiste sur le fait que les décisions sur les eaux autour de Jersey ont été prises par l’administration décentralisée de l’île.

Le Daily Express a été un partisan enthousiaste du Brexit (Image: EXPRESS)

Un porte-parole a déclaré: «Nous sommes convaincus que Jersey est responsable de ses propres eaux territoriales.

«Le gouvernement britannique est constitutionnellement responsable des relations internationales des dépendances de la Couronne.

«En tant que tel, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’UE et le gouvernement de Jersey sur les dispositions d’accès aux pêcheries après la fin de la période de transition pour l’octroi de licences.»

Dans le cadre de l’accord conclu par M. Johnson, 25% des prises précédemment capturées par les bateaux de pêche de l’UE dans les eaux britanniques seront reversées au Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années.

Manifestation de pêcheurs français à Boulogne-sur-Mer (Image: GETTY)

À partir de 2026, le Royaume-Uni peut théoriquement exclure les navires de l’UE, mais cela risquerait des tarifs de rétorsion.

Le mois dernier, des pêcheurs français furieux ont bloqué des camions transportant du poisson britannique depuis le port de Boulogne-sur-Mer avec des barricades en feu.

Ian Gorst, ministre des relations extérieures de Jersey, a qualifié la menace française de «disproportionnée».

Apparaissant sur BBC Radio 4, il a déclaré: «Ce n’est pas la première menace que les Français ont faite à Jersey ou au Royaume-Uni depuis que nous sommes dans ce nouvel accord.

“Il semblerait disproportionné de couper l’électricité pour avoir besoin de fournir des détails supplémentaires afin que nous puissions affiner les licences.”