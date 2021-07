Brexit news: Nissan annonce une nouvelle usine automobile d’un milliard de livres sterling – 6 200 emplois créés | Politique | Nouvelles

Les conservateurs espèrent que l’annonce de la nouvelle usine leur donnera un coup de pouce aux urnes dans le siège du Yorkshire. Les conservateurs sont confiants de gagner l’ancien bastion travailliste, portant un coup dévastateur à Sir Keir Starmer.

Nissan avait auparavant menacé de quitter le Royaume-Uni en raison de la sortie du pays de l’UE, avec l’annonce du nouveau méga-investissement considéré par le gouvernement comme une énorme victoire pour le Brexit Grande-Bretagne.

Sunderland était l’une des régions les plus favorables de tout le Royaume-Uni au Brexit, avec 61,3% de l’électorat de la ville votant pour quitter le bloc.

L’usine de la ville sera désormais le site chargé de fabriquer une nouvelle voiture électrique « cross-over » qui sera exportée vers le continent.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que l’annonce était un “vote de confiance au Royaume-Uni” alors qu’il saluait le nouvel investissement.

Il a déclaré: “L’annonce de Nissan de construire son véhicule tout électrique de nouvelle génération à Sunderland, aux côtés d’une nouvelle gigafactory d’Envision AESC, est un vote de confiance majeur envers le Royaume-Uni et nos travailleurs hautement qualifiés dans le Nord-Est.

« S’appuyant sur plus de 30 ans d’histoire dans la région, il s’agit d’un moment charnière dans notre révolution du véhicule électrique et d’assurer son avenir pour les décennies à venir.

“Des engagements comme ceux-ci illustrent notre capacité à créer des centaines d’emplois verts et à stimuler l’industrie britannique, tout en permettant aux gens de voyager de manière abordable et durable afin que nous puissions éliminer nos contributions au changement climatique.”

Plus de 1 600 emplois seront créés à Sunderland et environ 4 500 dans les entreprises de fourniture dans le cadre d’un investissement de 1 milliard de livres sterling.

Plus de 420 millions de livres sterling seront investis dans la construction d’un véhicule tout électrique de nouvelle génération.

Le constructeur automobile s’associera à Envision AESC, une entreprise mondiale de technologie des batteries, et au conseil municipal de Sunderland.

La promesse d’un investissement accru dans le Yorkshire a été un message clé des conservateurs lors des élections partielles de Batley et Spen, le parti espérant que l’annonce d’aujourd’hui sur Sunderland aidera à prouver qu’ils sont sérieux pour attirer des entreprises dans le nord de l’Angleterre.

Le candidat conservateur Ryan Stephenson s’est engagé à apporter plus d’argent à la région s’il est élu aujourd’hui.

Il a déclaré: “J’ai un plan pour plus d’emplois, plus d’investissements et plus de police.

“Et en tant que député conservateur en campagne, je travaillerai avec le gouvernement conservateur pour y arriver.”

La circonscription du West Yorkshire vote travailliste depuis 1997.

Cependant, un sondage réalisé par Survation la semaine dernière a suggéré que le parti de M. Johnosn était sur le point de remporter le siège avec 47% de soutien, contre 43% pour les travaillistes.

Le parti travailliste a présenté Kim Leadbeater comme candidat à la circonscription.

Mme Leadbeater est la sœur de l’ancien député de Batley et Spen Jo Cox, qui a été assassiné par un extrémiste d’extrême droite en 2016.