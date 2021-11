M. Beaune, un proche collaborateur connu du président français Emmanuel Macron, a continué de lancer plusieurs attaques virulentes contre la Grande-Bretagne. Le critique du Brexit a affirmé à plusieurs reprises que le Royaume-Uni était désormais dans une situation bien pire à la suite de sa sortie de l’UE. Il a également déclenché plusieurs explosions contre le gouvernement britannique alors que la querelle sur l’octroi de licences aux petits bateaux de pêche français pour opérer dans les eaux territoriales britanniques éclate.

Mais le ministre français de l’Europe a pris un autre coup énorme contre Brexit Brtiain, remettant en question son succès et affirmant qu’il y a « plus de difficultés économiques et de pénuries que partout ailleurs en Europe ».

M. Baune a également affirmé que la « technique britannique » consistant à frapper la France et l’UE « vise à masquer les échecs de la Grande-Bretagne ».

Le critique du Brexit a publié sur Twitter une vidéo d’une interview qu’il a réalisée avec la chaîne d’information française La Chaîne Info (LCI).

Il a tweeté à côté de cela : « Brexit, quel succès ? Au Royaume-Uni, il y a plus de difficultés économiques et de pénuries que partout ailleurs en Europe.

« La technique britannique de frapper la France et l’UE vise à masquer les échecs du Brexit. »

Mais les commentaires ont déclenché une réaction furieuse de la part d’un leader Frexiteer, qui a une fois de plus renouvelé sa campagne pour que la France quitte l’UE.

Le président de Generation Frexit, Charles-Henri Gallois, a tweeté sa réponse à ses 19,3 000 followers, déclarant : « Le #Brexit, des augmentations de salaire de 8,8%.

« On aimerait un tel succès en France.

La société a été au centre d’une querelle amère avec les autorités néerlandaises au sujet de la retenue à la source de 15 % sur les dividendes du pays sur certaines de ses actions, ce qui les rend moins attrayantes pour les investisseurs.

La nouvelle structure unique avec toutes les actions de droit britannique signifie qu’aucune de ses actions ne serait soumise à cette taxe et permettra également au géant pétrolier de conclure rapidement des accords de vente et d’acquisition.

Le militant du Frexit, M. Gallois, énumérant les quatre principaux domaines que Project Fear était erroné, a déclaré à Express.co.uk : « Je pense que la Grande-Bretagne avait raison de partir depuis le premier jour.

« Cela montre que Project Fear avait tort sur tout. Mauvais sur le chômage, faux sur la croissance, faux sur les investissements, faux sur la valeur de la livre.

« En fait, si vous regardez les prévisions du FMI, le Royaume-Uni fera mieux que la zone euro. »

Plus tôt cette année, le géant des biens de consommation Unilever a annoncé qu’il abandonnerait sa structure d’entreprise anglo-néerlandaise en faveur de la création d’une entreprise au Royaume-Uni, ajoutant que cette décision lui offrirait « une plus grande flexibilité stratégique ».

M. Gallois a ajouté : « Unilever et Shell sont assez particuliers car ils venaient des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Ils ont choisi le Royaume-Uni.

« Je ne vois pas une entreprise française ou allemande déplacer son siège au Royaume-Uni.

« Mais cela montre l’attractivité et le Royaume-Uni post-Brexit.

« Vous n’êtes plus obligé de vous lier aux règles de l’UE. Peut-être que davantage d’entreprises américaines et asiatiques choisiront le Royaume-Uni pour héberger leur hub européen, car vous avez un bon accord commercial avec l’UE. »