Brexit news: on ne peut pas faire confiance à l’UE, disent les Britanniques alors que Michel Barnier publiera son journal | Politique | Nouvelles

M. Barnier était le principal négociateur de l’UE sur le Brexit et a joué un rôle clé dans les négociations avec le Royaume-Uni après le vote “ Quitter ” de 2016. Le journal sera publié sous le titre «Brexit: The Grand Illusion» avec le sous-titre «Brexit Secret Diary».

Au cours de son mandat d’officier, M. Barnier a été impliqué dans des discussions à enjeux importants avec Boris Johnson et Theresa May sur les futures relations de la Grande-Bretagne avec l’UE.

En décembre dernier, il a conclu un nouvel accord commercial avec M. Johnson, qui fixait les règles du commerce entre le Royaume-Uni et l’UE.

Il y a des spéculations que M. Barnier espère briguer à la présidence française en 2022 contre Emmanuel Macron.

Cependant, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​fait valoir que sa décision de publier les détails des conversations privées montre pourquoi l’UE ne peut pas faire confiance.

L’un d’eux a déclaré: «Une fois de plus, l’UE démontre qu’elle ne peut pas lui faire confiance.»

Un deuxième a ajouté: «Mes jeunes enfants ne se comportent pas de manière tordue – l’UE a l’air enfantine.»

Un troisième a déclaré: «L’UE montre une fois de plus qu’elle est de plus en plus désespérée de jour en jour. Et c’est une bonne chose.”

M. Barnier a fait la promotion de son livre, qui sera disponible en français et en anglais, via Twitter.

Un second a ajouté: «Voilà Boris !!! Ne renflouez pas leur Eurostar !!!

“Ils ne vous poignarderont que dans le dos !!!!”

Un autre a posté: “Tout ce que fait Barnier, c’est de rendre Boris et le Royaume-Uni plus forts.”

Alors que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE en juin 2016, cela a été retardé à plusieurs reprises et ne s’est finalement produit qu’en janvier 2020.

Cependant, jusqu’à la fin du mois de décembre 2020, lorsque le nouvel accord commercial de M. Johnson est entré en vigueur, le Royaume-Uni est resté membre du marché unique européen et a contribué au budget de Bruxelles.

Pendant ce temps, la Grande-Bretagne a continué à mettre en œuvre de nombreuses lois de l’Union européenne.

Lorsque le nouvel accord commercial est entré en vigueur, le Royaume-Uni a retrouvé son statut de nation commerçante pleinement indépendante.

Un sondage récent indique que le soutien au Brexit a augmenté, jusqu’à un ancien Reste sur cinq soutenant désormais le “ congé ”.

Cela a été lié au déploiement du vaccin anti-coronavirus de l’UE, qui est loin derrière le Royaume-Uni alors qu’une autre vague de virus enveloppe le continent.