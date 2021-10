Les nouvelles menaces qui pèsent sur les 108 000 citoyens de Jersey surviennent alors que la France a demandé au Royaume-Uni de leur accorder 75 autres licences de bateau de pêche en plus des 100 déjà détenues par les pêcheurs français. Le chaos a éclaté alors que les nouvelles règles post-Brexit obligent les pêcheurs à prouver qu’ils ont déjà pêché dans les eaux britanniques avant le Brexit pour obtenir une licence, mais beaucoup ne soumettent pas les bons documents ou ne suivent simplement pas les bonnes procédures.

Les menaces ont été émises par le président du Comité des pêches de Normandie, Dimitri Rogoff, qui a affirmé la semaine dernière que les pêcheurs normands étaient « prêts à attaquer St Helier » au sujet des licences et couperaient l’alimentation électrique de l’île.

Depuis Jersey, le journaliste de GB News, Mark White, a souligné que les menaces contre la population de Jersey par M. Rogoff et d’autres ministres français sont « très réelles » si l’on veut les croire.

Cela intervient alors que le ministre des Affaires européennes Clément Beaune a déclaré à la chaîne française BFM-TV que « la réduction des approvisionnements [of electricity to Jersey] est possible ».

Mais il a souligné que « couper l’électricité à chaque habitant de Jersey cet hiver est quelque chose qui n’arrivera pas et quelque chose que je ne veux pas ».

JUST IN Brexit LIVE : C’est dans le deal ! Un tapis retiré de l’UE alors que Frost « peut contourner l’article 16 »

Malgré les commentaires, M. White a critiqué le fait que quoi que puissent dire les politiciens, « les insulaires y voient une tactique d’intimidation de la part des Français qui essaient d’obtenir plus de licences pour que leurs navires pêchent dans les eaux autour de Jersey ».

Cela survient alors que Paris est furieux contre Londres pour ne pas avoir accordé ce qu’ils prétendent être le nombre total de licences aux bateaux de pêche français pour pêcher dans les eaux territoriales britanniques.

S’adressant au Parlement français mercredi dernier, le Premier ministre français Jean Castex a critiqué le Royaume-Uni qui menaçait les « relations bilatérales » concernant les licences, affirmant qu’ils ne donnaient pas suffisamment de laissez-passer aux Français comme convenu dans l’accord de retrait.

M. Castex au visage rouge a crié : « La Grande-Bretagne ne respecte pas sa propre signature !

LIRE LA SUITE La France prête à entraîner le Royaume-Uni au Conseil de l’UE sur le Brexit alors que tous les accords avec Paris sont menacés

Il a ajouté que la France « mettrait en cause tous les accords conclus sous la supervision de l’Union européenne » alors qu’il menaçait de traîner la Grande-Bretagne devant les tribunaux européens à cause du chaos.

M. Castex a ajouté que « le cas échéant », la France remettrait également en question « les collaborations bilatérales que nous entretenons avec le Royaume-Uni dans de multiples domaines » – il s’agit notamment d’accords sur le commerce, la sécurité et la migration.

La Grande-Bretagne a nié qu’elle n’avait pas joué équitablement tandis que les organismes d’autorisation de pêche britanniques ont riposté en affirmant qu’un radeau de bateaux de pêche français n’avait pas correctement soumis les preuves requises pour prouver qu’ils avaient pêché dans les eaux britanniques avant le Brexit.

Il s’agit d’une exigence en vertu des nouveaux accords de pêche décidés à la suite de l’accord de retrait s’ils souhaitent continuer à pêcher dans la zone des 6 à 12 milles marins des eaux britanniques.

A NE PAS MANQUER

Andrew Adonis perd avec le Premier ministre sur le Brexit – L’UE a du « bon sens » – VIDEO

Boris envisage une nouvelle élection législative anticipée – ANALYSE

Brexit EN DIRECT: l’accord de l’UE est au bord du gouffre alors que le DUP s’apprête à annuler l’accord – LIVE BLOG



Alors que le négociateur en chef du Brexit, Lord Frost, a récemment critiqué les accusations des Français insistant sur le fait que la Grande-Bretagne avait été « extrêmement généreuse » avec les offres, malgré le rameau d’olivier, un pêcheur français a déclenché le chaos après avoir lancé un blocus sur les ports de Jersey en avril, ce qui a entraîné le Royal La marine se démène pour apaiser les tensions.

Les législateurs britanniques ont déclaré qu’ils étaient ouverts à de nouvelles discussions avec les bateaux qu’ils avaient rejetés.

Mais les représentants de l’industrie de la pêche française ont menacé d’un blocus de Calais pour perturber le commerce transmanche ainsi que des menaces sur l’alimentation électrique de Jersey.

Cela survient alors que la patience à Paris s’est émoussée face à ce que les responsables français appellent l’échec de la Grande-Bretagne à honorer sa parole depuis le Brexit, la pêche et la demande de Londres de renégocier le protocole d’Irlande du Nord visant à maintenir l’intégrité du marché unique de l’UE.