Brexit news: Panique alors que la Norvège pourparlers s’effondre – un chalutier dit que le chaos va frapper dans deux semaines | Politique | Nouvelles

Le propriétaire du plus grand chalutier congélateur du Royaume-Uni, Kirkella, a déclaré que les négociations bloquées avec la Norvège et d’autres pays non membres de l’UE étaient une « triste histoire de l’échec du gouvernement ». UK Fisheries Ltd a averti que l’avenir de ses activités était menacé à moins que des mesures urgentes ne soient prises.