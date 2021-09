Brexit news : “Pas d’allié à nous !” Le départ de Merkel offrira une énorme ouverture pour le Royaume-Uni – expert | Politique | Nouvelles

in

Les élections allemandes ont eu lieu ce week-end, la course pour succéder à la figure de proue de l’Union européenne en tant que chancelier du pays allant jusqu’au bout. Armin Laschet, du bloc conservateur CDU/CSU de Mme Merkel, affronte le candidat chancelier du SPD et actuel ministre allemand des finances Olaf Scholz. L’élection allemande s’avère être une course extrêmement serrée, plusieurs sondages à la sortie des urnes montrant qu’il y a très peu entre les deux partis politiques rivaux.

Mais une grande partie de l’attention sera portée sur le départ de Mme Merkel, qui quitte son poste de chancelière après près de 16 ans au pouvoir.

Le dirigeant allemand sortant est considéré comme une présence extrêmement influente au sein de l’UE et a joué un rôle clé au cours des derniers mois dans le Brexit et la reprise du bloc après la pandémie de Covid.

Mais un expert politique pense que le vide laissé par Mme Merkel créera un “vide de pouvoir” qui sera comblé par le président français Emmanuel Macron.

Cela verra probablement l’UE accélérer vers le fédéralisme et la création de l’armée européenne tant désirée de M. Macron, ainsi qu’une plus grande centralisation économique en échange d’un soutien en cas de pandémie.

Cela pourrait ouvrir une énorme opportunité pour le Royaume-Uni de s’engager avec des pays tels que le bloc de Visegrad (République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie – tous membres de l’UE et de l’OTAN) “qui sont très sceptiques à l’égard du contrôle de Bruxelles, ainsi que des eurosceptiques partis politiques à travers l’Europe”.

Ben Harris-Quinney, président du groupe de réflexion Bow Group, a déclaré à Express.co.uk : « Le départ de Merkel créera probablement un vide de pouvoir qui sera comblé par Macron.

“L’UE est susceptible de passer à la vitesse supérieure vers le fédéralisme avec la création d’une armée européenne et une plus grande centralisation économique en échange d’un soutien en cas de pandémie.

“Lorsque cela se produit, le Royaume-Uni a la possibilité de s’engager avec les pays de l’UE comme le bloc de Visegrad qui sont très sceptiques quant au contrôle de Bruxelles, ainsi qu’avec les partis politiques eurosceptiques à travers l’Europe.”

Mais l’expert politique a averti que le Royaume-Uni “restait politiquement plus aligné sur Bruxelles en termes de perspectives que sur les forces eurosceptiques en Europe”, exhortant M. Johnson et son gouvernement à “prendre conscience de la réalité politique”.

Il a également exhorté les ministres à apprendre que les électeurs du Brexit sont plus en phase avec des dirigeants tels que le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le président polonais Andrzej Duda qu’avec Mme Merkel ou M. Macron, car les dirigeants allemand et français “veulent nous voir échouer”.

M. Harris-Quinney a averti : “Malheureusement, jusqu’à présent, le gouvernement britannique reste politiquement plus aligné sur Bruxelles en termes de perspectives que sur les forces eurosceptiques en Europe, mais ils doivent prendre conscience de la réalité politique.

“Nous n’avons pas reculé les frontières de l’UE pour nous imposer les mêmes méthodes d’établissement libérales progressistes au niveau national.

“Les électeurs du Brexit sont beaucoup plus en phase avec des dirigeants comme Orban et Duda que Merkel et Macron, et notre gouvernement doit l’apprendre de toute urgence.

“Cela a toujours été évident, mais le gouvernement britannique apprend à ses dépens que Macron et Merkel ne sont pas des alliés du Brexit Grande-Bretagne, ils veulent nous voir échouer.

“Nous devons trouver de nouveaux partenaires avec une vision du monde différente qui veulent nous voir réussir.”

M. Johnson a également été informé que les Verts jouant un rôle majeur du point de vue des affaires étrangères dans un nouveau gouvernement de coalition allemand pourraient travailler de manière significative à l’avantage du Royaume-Uni.

Joel Reland, chercheur en politique étrangère au groupe de réflexion The UK in a Changing Europe, a déclaré à ce site Web : « Un autre facteur qui pourrait avoir un impact sur le Royaume-Uni est que les Verts finissent par obtenir le ministère des Affaires étrangères dans les négociations de coalition.

“Scholz et Laschet partagent la tendance de Merkel à être relativement prudente vis-à-vis de la Russie et de la Chine, privilégiant les liens économiques aux sanctions.

“Pourtant, les Verts ont adopté une ligne beaucoup plus ferme, préconisant un recours accru aux sanctions pour les violations des droits de l’homme et l’abolition du gazoduc Nord Stream 2 avec la Russie.

“Cette position est beaucoup plus proche de celle du Royaume-Uni, qui pourrait trouver qu’il a plus de raisons de coopérer avec l’Allemagne sur les questions liées à la Russie et à la Chine, si le prochain ministre des Affaires étrangères est un Vert.”