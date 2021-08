Brexit news: Petty Macron oppose son veto à la décision de l’UE d’accorder à la société britannique Channel des patrouilles | Politique | Nouvelles

Péril! Le producteur exécutif Mike Richards rêvait d’animer un jeu télévisé depuis des années et avait d’abord jeté son dévolu sur The Price Is Right. Avant de devenir le producteur exécutif du jeu télévisé de jour bien-aimé, il a auditionné pour remplacer Bob Barker, une légende aussi aimée qu’Alex Trebek, en 2007. Cette cassette d’audition […] More