Brexit news: «Plaintes» La France et l’Allemagne doivent blâmer Barnier pour l’accord entre le Royaume-Uni et l’UE | Politique | Nouvelles

Brexit: les importations et les exportations britanniques évaluées par un expert

En décembre, le Premier ministre Boris Johnson et le bloc ont signé un accord commercial basé sur des droits de douane nuls sur la plupart des produits. Cependant, le commerce a été perturbé par des frais d’expédition élevés, des retards de transport ainsi que des exigences douanières plus strictes à la frontière.

L’Office for National Statistics a déclaré que les exportations britanniques vers l’UE au cours des trois premiers mois de cette année avaient chuté de 18,1% par rapport au trimestre précédent.

Mais les importations en provenance de l’UE ont diminué de 21,7 pour cent, alors qu’en comparaison, le commerce du Royaume-Uni avec les pays tiers a légèrement augmenté au cours de la même période.

Pour la première fois depuis 1997, le Royaume-Uni a importé plus en mars de l’extérieur de l’UE que de l’intérieur de celle-ci.

Mais alors que les exportateurs français et allemands recherchent d’autres marchés en raison de la bureaucratie imposée par le Brexit, un Leaver a déclaré que c’était la faute du bloc.

Michel Barnier, Emmanuel Macron et Angela Merkel (Image: .)

Boris Johnson a signé un accord sur le Brexit en décembre (Image: .)

Alan Sked, professeur émérite d’histoire internationale à la LSE, a déclaré que l’accord sur le Brexit signé par Boris Johnson et l’UE en décembre était ce que le bloc et Michel Barnier voulaient.

Il a tweeté: “Les partisans du Brexit ont souhaité la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, mais pas les conditions.

«Barnier n’arrêtait pas de nous dire que ceux que nous voulions revenaient à la« cueillette des cerises ».

“Le résultat final correspond donc à ce que Barnier et l’UE ont daigné concéder.

LIRE LA SUITE: Sturgeon a exhorté à démissionner après avoir échoué à obtenir la majorité du SNP

La chancelière allemande Angela Merkel (Image: .)

“Maintenant, les Français et les Allemands se plaignent. Blâmez Barnier!”

Plus tôt cette semaine, la société allemande Heller – spécialisée dans la fabrication de machines à vilebrequin pour fraiser des moteurs – a déclaré qu’il fallait «deux fois plus de temps» pour livrer les marchandises à son usine britannique de Redditch.

Klaus Winkler, directeur général de la société, a déclaré: “Il n’y a pas de vaccination contre le Brexit.

«Un camion voyageant de Nürtingen à Redditch prend deux fois plus de temps et nous devons consacrer beaucoup plus d’heures à toute la bureaucratie.

NE MANQUEZ PAS

Les membres du public furieux de la BBCQT font rage contre les députés travaillistes “ pleurnichards ” [COMMENT]

Boris Johnson s’adressera au Royaume-Uni alors que les craintes d’une variante de l’Inde éclatent [REVEAL]

Brexit: la prise de pouvoir de l’UE commence alors que des milliers de personnes fuient la ville [INSIGHT]

Chronologie du Brexit (Image: Express)

«C’est assez lourd.

“Nous avons dû augmenter les niveaux de stock et les maintenir car ils ne se sont pas améliorés.”

Paul Maeser, de la principale association industrielle allemande BDI, a déclaré que les petites entreprises ne peuvent pas faire face et ne «continueront pas à servir ce marché».

Il a déclaré: “Certains d’entre eux ont dit qu’ils ne pouvaient tout simplement plus faire face à cela, donc ils ne continueraient pas à servir ce marché.”

Le président français Emmanuel Macron (Image: .)

Le président français Emmanuel Macron a pris une position ferme lors des négociations sur le Brexit, mais les tensions entre le Royaume-Uni et la France se sont intensifiées ces dernières semaines.

Ce mois-ci, des pêcheurs français ont organisé une manifestation, déclenchant des fusées éclairantes alors que des dizaines de bateaux se rassemblaient dans les eaux près de Jersey.

Les bateaux se sont finalement retirés après l’arrivée de deux navires de guerre de la Royal Navy.

La manifestation est intervenue après que la France a accusé Jersey de s’être traîné les pieds pour délivrer de nouvelles licences aux bateaux français après le Brexit.

Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit de l’UE (Image: .)

La France a également accusé le Royaume-Uni de violer l’accord sur le Brexit conclu avec l’UE l’année dernière au cours de la crise.

Les pêcheurs français ont continué à prétendre que la dépendance britannique de Jersey imposait des restrictions injustes sur les eaux dans lesquelles ils pouvaient pêcher.

Plus tôt cette semaine, Michael Gove a déclaré que les responsables britanniques travaillaient à résoudre le problème avec leurs homologues français.

Il a déclaré: “Je sais que George Eustice et Lord Frost ont eu des conversations avec leurs homologues français et européens pour désamorcer la situation”.

Des pêcheurs français ont formé un blocus à Jersey (Image: .)

Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a précédemment déclaré que la frustration avec le Royaume-Uni ne se limitait pas à la France.

Le diplomate a déclaré: «Ce n’est pas seulement la France et ce n’est pas que la pêche.

«La Grande-Bretagne doit appliquer pleinement les accords qu’elle a signés, ce qui n’est pas le cas actuellement.»