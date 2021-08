Brexit news: Plus de 90 000 travailleurs européens quittent le Royaume-Uni – les offres d’emploi montent en flèche de 342% | Politique | Nouvelles

Le secteur de l’hôtellerie a été durement touché au cours de l’année écoulée en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’UE et des dommages causés à l’économie par la pandémie de Covid. Kathy Dyball, sur le site d’emploi Caterer.com, a maintenant révélé qu’elle avait vu le nombre de postes vacants augmenter de 342 depuis la réouverture de l’hôtellerie en mai. Elle a ajouté qu’il y a actuellement plus de 28 179 offres d’emploi actuellement publiées sur le site en raison de chômeurs désespérément aux prises pour une nouvelle carrière après avoir perdu leur emploi lors de la fermeture du pays l’année dernière.

La perte de travailleurs de l’UE au cours des derniers mois peut également avoir été un facteur de l’afflux de postes vacants, car le site a noté que le pourcentage de travailleurs de l’UE avant la pandémie atteignait 75 pour cent à Londres.

Mme Dyball a déclaré: “Il est encourageant de voir davantage de travailleurs britanniques entrer dans l’industrie, car les gens voient les opportunités d’emploi précieuses et à long terme que l’hospitalité peut offrir.

“Cependant, les travailleurs talentueux de l’UE restent un élément essentiel du succès du secteur et nous nous joignons à l’industrie pour demander au gouvernement de faciliter de toute urgence le retour des talents de l’hôtellerie au Royaume-Uni.

“Les pénuries de personnel avec lesquelles le secteur est aux prises n’ont été exacerbées que par la récente” pingdémie “et le personnel a été mis au chômage sans préavis.

“Encore une fois, il s’agit d’un cas où le secteur a besoin de plus d’attention de la part du gouvernement pour pouvoir commercer de manière rentable.

« À plus long terme, il y a du travail à faire pour changer les perceptions de l’industrie.

“Sa réputation a souffert des blocages, l’incertitude de l’emploi s’ajoutant à la liste des idées fausses telles que les bas salaires et le manque de flexibilité.”

Kate Nicholls, directrice générale d’UKHospitality, a également récemment averti que l’énorme augmentation du nombre de personnes devant s’isoler avait frappé en même temps que la réouverture du secteur.

Elle a ajouté que cela pourrait avoir affecté l’industrie ainsi que le Brexit.

Elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Au cours du dernier mois, une entreprise sur 10 a dû fermer ses sites et, plus important encore, une sur cinq a dû ajuster considérablement son offre ou ses services afin de faire face à la pandémie.

“La pingdémie a frappé en même temps que la réouverture, ils n’ont pas eu le temps de reconstituer leurs réserves de trésorerie et ils sont donc dans un état assez fragile et le coup aux revenus en raison de la pingdémie est d’environ 15 à 20 pour cent des revenus des entreprises concernées, il s’agit donc d’une suppression importante juste au moment où ces entreprises devaient commencer à se remettre d’environ 16 mois de fermeture et de restrictions.

«Nous recommandons que les travailleurs subissent des tests quotidiens et réguliers et c’est une partie importante pour ceux qui sont une main-d’œuvre plus jeune qui, sans aucune faute de leur part, ne peut pas être complètement vacciné d’ici le 16 août… nous exhortons le gouvernement à développer un politique d’auto-isolement plus réalisable et pragmatique pour les travailleurs qui continuent d’être touchés. »

Environ 1,3 million de travailleurs non britanniques auraient quitté la Grande-Bretagne depuis fin 2019.

Cela est peut-être dû au fait que la plupart d’entre eux ont choisi de traverser la pandémie dans leur pays de naissance.

Et avec des restrictions de voyage toujours en place, ainsi que des règles de migration post-Brexit plus strictes, moins de résidents de l’UE devraient désormais venir au Royaume-Uni pour travailler.

Pendant ce temps, le site Web Indeed pour l’emploi a récemment signalé que les recherches de travailleurs étrangers étaient en baisse de 12% depuis 2019, en pourcentage de toutes les recherches d’emplois au Royaume-Uni.

Cela suggère que les employeurs pourraient devoir se fier davantage aux candidats nationaux.

Plus tôt cette année, le ministère de l’Intérieur a publié une déclaration selon laquelle plus de cinq millions de personnes de l’étranger avaient obtenu le droit de rester au Royaume-Uni grâce au programme de règlement de l’UE.

Le gouvernement a ensuite encouragé les employeurs à rendre les emplois plus attrayants pour les travailleurs potentiels en améliorant la formation, les parcours professionnels, les salaires et les conditions de travail, plutôt que de compter sur les migrants.