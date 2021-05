Brexit News: Quelle nation Boris devrait-il cibler pour le prochain accord post-Brexit? | Politique | Nouvelles

Brexit: les importations et les exportations britanniques évaluées par un expert

Downing Street a confirmé plus tôt dans la journée que le Premier ministre Boris Johnson espère convenir d’une transition de 15 ans vers un pacte commercial sans tarif et sans quota avec l’Australie, malgré certaines inquiétudes quant à la manière dont cela affectera les agriculteurs britanniques. L’accord pourrait être un énorme coup de pouce économique pour la Grande-Bretagne après le Brexit et pourrait ouvrir la voie à de nouveaux accords avec d’autres pays tels que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ces pays ont le même potentiel que l’Australie car la taille de leurs fermes d’élevage typiques est beaucoup plus grande que celles du Royaume-Uni.

M. Johnson a également déclaré qu’aujourd’hui le libre-échange avec le reste du monde devrait être considéré comme une opportunité plutôt qu’une menace.

Cela vient après la crainte qu’un éventuel accord de libre-échange post-Brexit avec l’Australie ne se fasse au détriment des produits carnés locaux.

S’exprimant à Portsmouth où il visitait le porte-avions Queen Elizabeth, M. Johnson a déclaré: “Nous cherchons certainement à conclure des accords de libre-échange avec des pays du monde entier et je suis ici sur cet incroyable porte-avions, qui est vraiment un symbole de la façon dont nous voulons faire les choses

«Nous voyons un avenir mondial pour ce pays.

Quelle nation Boris devrait-il cibler pour le prochain accord post-Brexit? (Image: GETTY)

«Je pense que les accords de libre-échange présentent une opportunité fantastique pour nos agriculteurs, pour les entreprises de toutes sortes et pour les fabricants.

“Je pense qu’il est vital qu’en tant que grande nation historique de libre-échange qui a grandi à la prospérité grâce au libre-échange et grâce en fait à la Royal Navy, nous voyions ces nouvelles ouvertures non pas comme des menaces mais comme des opportunités.”

À la suite des paroles du premier ministre, la secrétaire au Commerce, Liz Truss, devrait-elle se montrer ferme dans les pourparlers avec l’Australie et utiliser l’influence du Royaume-Uni comme une économie deux fois plus grande?

Mme Truss a déclaré qu’elle souhaitait un accord de principe avec l’Australie dès juin.

LIRE LA SUITE: Les Britanniques furieux alors que Bruxelles veut désespérément saboter le Brexit

Mais le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a averti que cela pourrait exposer les agriculteurs britanniques à la concurrence des producteurs de bœuf et d’agneau en Australie.

Il a ajouté que les quotas pourraient être utilisés pour les protéger.

Cependant, le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a déclaré plus tôt dans la journée qu’il pouvait donner l’assurance aux agriculteurs britanniques que le libre-échange n’était pas mis avant le secteur agricole dans le futur accord avec l’Australie.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Bien sûr que je peux.

Boris Johnson a déclaré que le libre-échange avec le reste du monde devrait être considéré comme une opportunité plutôt qu’une menace (Image: GETTY)

«Le gouvernement a toujours dit que tout accord de libre-échange conclu avec l’Australie ou même d’autres pays du monde … tiendra bien entendu compte des normes de bien-être très élevées que nous appliquons ici au Royaume-Uni et assurera bien sûr que l’agriculture britannique et Les agriculteurs britanniques ne sont pas sous-cotés, ne sont pas désavantagés, compte tenu de la qualité et de l’excellence des produits fabriqués ici au Royaume-Uni.

“C’est au cœur de notre politique commerciale et cela sera respecté tant pour l’Australie que pour d’autres accords commerciaux qui se profileront à l’horizon dans les mois et les années à venir.”

Downing Street a également insisté sur le fait que les agriculteurs seraient protégés dans tout accord avec l’Australie.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Tout accord inclurait des protections pour notre industrie agricole et ne nuirait pas aux agriculteurs britanniques.

Liz Truss a déclaré qu’elle souhaitait un accord de principe avec l’Australie dès juin (Image: GETTY)

“Nous voulons un accord qui soit bon pour le public britannique et tout accord aurait une protection pour l’industrie agricole.”

Liz Truss devrait-elle menacer de se retirer de l’accord australien si la protection des agriculteurs britanniques n’est pas assurée?

L’Union nationale des agriculteurs a déclaré qu’il y avait des craintes que les accords commerciaux post-Brexit offrant un accès complet au marché britannique aux producteurs d’autres pays pourraient causer des «dommages irréversibles» à l’agriculture britannique.

Edwin Poots, le chef du parti unioniste démocrate, qui est ministre de l’Agriculture dans l’administration décentralisée d’Irlande du Nord, a également écrit à M. Eustice pour lui faire part de ses préoccupations concernant l’accord avec l’Australie.

L’accord commercial avec l’Australie “ ne réduira pas les normes ”, déclare un expert

Il a déclaré: «La perspective d’un tel accord présente un niveau de risque élevé pour les agriculteurs d’Irlande du Nord et du Royaume-Uni.

“Par conséquent, je pense que le Royaume-Uni devrait maintenir la protection tarifaire aux niveaux actuels pour tous les produits agricoles pour lesquels le Royaume-Uni a un intérêt de production significatif.”

M. Eustice a suggéré que les droits de douane nuls ne pourraient s’appliquer qu’à un contingent spécifié d’importations de viande de bœuf ou d’agneau, de sorte que des protections puissent être mises en place en cas de flambée des importations.

Cependant, l’Australie a laissé entendre que cela ne serait pas acceptable.

George Eustice a averti que l’accord pourrait rendre les agriculteurs britanniques vulnérables à la concurrence (Image: GETTY)

Le pays a également déclaré faire pression pour une transition d’environ 10 ans, les ministres devant trouver un compromis dans les semaines à venir.

Ainsi, même si M. Johnson a déclaré que les agriculteurs britanniques seraient protégés en vertu de l’accord, seriez-vous disposé à ce qu’il fasse un compromis pour obtenir un accord de libre-échange?

Le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a déclaré que les récents entretiens avec Mme Truss avaient été productifs, suggérant qu’un accord pourrait être conclu le plus tôt possible.

Il a déclaré aujourd’hui: “À la fin, nous avons construit un tel élan, puis nous avons décidé, eh bien, pourquoi ne pas aller pour le sprint pour la ligne d’arrivée.”

Downing Street a insisté sur le fait que les agriculteurs seraient protégés dans tout accord avec l’Australie (Image: GETTY)

M. Tehan a ajouté que les deux parties avaient conclu un accord pour ne pas entrer dans les détails jusqu’à ce que l’accord soit conclu.

Il a ajouté qu’il était convaincu que toutes les préoccupations des agriculteurs britanniques pourraient être apaisées.

Il a déclaré: “Ce que je dirais aux agriculteurs britanniques, c’est que l’industrie agricole australienne et le Royaume-Uni peuvent travailler ensemble, je pense, pour améliorer la production agricole au Royaume-Uni et améliorer la production agricole ici en Australie.”

Mais êtes-vous toujours préoccupé par l’impact sur les agriculteurs britanniques d’un accord commercial australien?