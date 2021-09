in

Ben Wallace interrogé sur le pacte sous-marin avec l’Australie

La suggestion étrange a été lancée par l’utilisateur de Twitter Mia Queef – une défenseure de l’indépendance écossaise, à en juger par son pseudo Twitter – dans un article publié par Boris Johnson, le président américain Joe Biden et le président australien Scott Morrison plus tôt cette semaine. Elle a posté: “La France, un pur membre de l’UE, a perdu un contrat de 90 milliards d’euros pour construire des sous-marins à cause du Brexit.”

Mme Queef, dont la page Twitter présente une photo d’elle drapée dans un drapeau de l’UE, a ajouté: “L’UE doit s’assurer que le Royaume-Uni verse une compensation à la France et impose un blocus total jusqu’à ce que le Royaume-Uni raciste paie.”

L’autoproclamée « elle/sa déesse », dont la page affirme : « Nous avons quitté la communauté la plus importante que le monde ait jamais connue », a déclaré : « Les bons citoyens de l’UE ne peuvent pas être perdants à cause du Brexit.

D’autres utilisateurs de Twitter ont été moins convaincus par sa suggestion, William Haggis demandant : « Et Washington et Canberra ?

“Ils sont également dans ce domaine, et pourtant vous ciblez plutôt Londres.”

Mme Queef a répondu : « Ce ne sont pas des provinces rebelles de l’UE. Contrairement au Royaume-Uni.

Elle a ajouté: “Un embargo commercial total le ferait. Arrêtez tous les biens et services entre le Royaume-Uni et l’UE.”

M. Haggis a ajouté: “C’est presque comme si la France suppliait l’UE de déclencher la Troisième Guerre mondiale en raison d’un partenariat trilatéral entre le Royaume-Uni, l’Australie et les États-Unis.”

La France, dirigée par le président Emmanuel Macron, a réagi avec colère à la nouvelle de l’accord, qui fait échouer un accord avec le groupe naval français pour construire une flotte de sous-marins conventionnels.

Au lieu de cela, l’Australie construira au moins huit sous-marins à propulsion nucléaire avec la technologie américaine et britannique dans un mouvement largement considéré comme visant à contrer la domination chinoise dans la région Asie-Pacifique.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est déchaîné : “C’est un coup de poignard dans le dos.

“Nous avons créé une relation de confiance avec l’Australie et cette confiance a été rompue.”

Cependant, M. Morrison a répondu en disant qu’il avait évoqué la possibilité que l’Australie annule un accord sous-marin de 2016 avec une société française lors de pourparlers avec le président français en juin, rejetant les critiques françaises selon lesquelles elle n’avait pas été avertie.

Il a déclaré à la radio 5aa : « J’ai été très clair, nous avons eu un long dîner là-bas à Paris, au sujet de nos très importantes préoccupations concernant les capacités des sous-marins conventionnels à faire face au nouvel environnement stratégique auquel nous sommes confrontés.

“J’ai dit très clairement qu’il s’agissait d’une question sur laquelle l’Australie devrait prendre une décision dans notre intérêt national.”

Pendant ce temps, le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a reconnu la “frustration” de la France face à la France après s’être entretenu avec son homologue française Florence Parly mercredi soir.

Il a déclaré à BBC Breakfast : « Je comprends la déception de la France.

«Ils avaient un contrat avec les Australiens pour le diesel-électrique à partir de 2016 et les Australiens ont pris cette décision qu’ils veulent faire un changement.

“Nous ne sommes pas allés pêcher pour cela, mais en tant qu’allié proche, lorsque les Australiens nous ont approchés, bien sûr, nous l’envisagerions.

“Je comprends la frustration de la France à ce sujet.”

Le Premier ministre Boris Johnson a rencontré son homologue australien, Scott Morrison, et le président américain Joe Biden lors du sommet du G7 à Cornwall en juin.

Downing Street a confirmé que les trois dirigeants avaient discuté des sous-marins lors de la réunion.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a ajouté: “Je ne dirais pas qu’il y a eu une seule réunion qui l’a fait, c’est quelque chose qui a été une entreprise de plusieurs mois, c’est l’aboutissement de ce travail.”