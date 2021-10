Brexit news: Remainer dit qu’il est désormais un Brexiteer après les accords commerciaux avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande | Politique | Nouvelles

Un ancien diplomate, qui « aurait voté contre le Brexit », a admis s’être trompé dans sa vision du départ de la Grande-Bretagne de l’UE. S’adressant à GB News, l’ancien ministre néo-zélandais du Commerce, Tim Groser, né au Royaume-Uni, a admis qu’il avait « tort » de soutenir la campagne Remain. M. Groser, ancien ambassadeur de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis, a déclaré qu’il « commençait à repenser » toute sa position sur le Brexit.

En particulier, l’ancien diplomate s’est dit convaincu d’admettre son erreur et de devenir un Brexiteer après les accords commerciaux de la Grande-Bretagne avec l’Australie et plus récemment la Nouvelle-Zélande.

Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni a conclu un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui, selon lui, profitera aux consommateurs et aux entreprises.

L’accord néo-zélandais réduira les coûts pour les exportateurs et ouvrira le marché du travail néo-zélandais aux professionnels britanniques, selon le Premier ministre Boris Johnson.

La secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan a déclaré qu’elle « offre des opportunités dans les deux sens pour un grand partage des produits ».

Elle a déclaré que le commerce actuel avec la Nouvelle-Zélande, d’une valeur actuelle de 2,3 milliards de livres sterling par an, pourrait augmenter jusqu’à 30% d’ici 2030.

M. Groser a déclaré à Tom Harwood de GB News qu’il était « surpris » de voir à quel point la Grande-Bretagne post-Brexit était devenue ambitieuse sur la scène mondiale.

L’ancien diplomate d’origine britannique a expliqué: « Je commence à repenser toute ma position sur le Brexit, à la fois à la lumière de l’accord Australie-Royaume-Uni et de l’accord Nouvelle-Zélande-Royaume-Uni.

« Laissez-moi d’abord déclarer mon intérêt personnel ici, je suis en fait britannique, je suis né et j’ai passé les 10 premières années de ma vie au Royaume-Uni.

L’optimisme autour du Brexit vient du fait qu’un musée du Brexit, prévu de longue date, célébrant le départ historique de la Grande-Bretagne de l’UE, a choisi ses deux derniers candidats.

Le musée ouvrira ses portes à Peterborough ou à Boston d’ici deux ans, selon The Telegraph.

Les deux endroits ont obtenu de solides votes pour le congé lors du référendum de 2016, avec 61% à Peterborough et 76% à Boston.

Le musée cherchera à raconter l’histoire, à partir des années 1950, de la façon dont le Royaume-Uni a rejoint l’UE, puis a pris la décision capitale de partir en 2016.