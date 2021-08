Brexit news: Remainiacs a claqué alors que les exportations mondiales de la Grande-Bretagne montent en flèche de 20% depuis le vote d’autorisation | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Un nouveau rapport a révélé que les exportations sont désormais supérieures de 20 % à ce qu’elles étaient il y a cinq ans – lorsque le Royaume-Uni a voté pour se libérer des griffes de Bruxelles. Le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a révélé la révélation étonnante après avoir examiné les derniers chiffres du commerce de l’Office for National Statistics.

Ils couvrent le deuxième trimestre de l’année jusqu’à fin juin et révèlent comment les exportations vers l’UE ont rebondi de 31,5% par rapport au trimestre précédent.

En plus d’être de la musique aux oreilles des exportateurs britanniques, ils se sont également avérés être des raisins aigres pour les Remainiacs sans vergogne qui pensaient que la Grande-Bretagne s’effondrerait en dehors de leur bloc chéri.

Commentant l’histoire originale d’Express.co.uk, les Brexiteers furieux ont riposté, insistant sur le fait que les chiffres prouvaient exactement le contraire.

L’un d’eux a fait rage : « L’UE est en train de mourir. L’UE n’existera plus très longtemps.

« Juste une autre raison de se réjouir de NOTRE BREXIT FANTASTIQUE. Je sens qu’il y aura beaucoup, beaucoup de larmes salées pleurées aujourd’hui par ceux qui voient notre liberté comme un négatif. Pauvres choses.

Pendant ce temps, un quatrième a réfléchi : « Beaucoup de restes non pertinents s’énervent et copient/collent d’énormes essais désespérés pour essayer de valider leur existence (comme si nous nous en souciions… nous sommes partis et cela ne va pas changer).

« Tout ce que je vois, c’est ‘waah waah waah boo hoo’. News : nous ne nous soucions pas de vous mais clairement vous vous souciez de nous. Jours heureux.”

Dans son rapport, Facts4EU a constaté que la valeur totale des exportations britanniques vers les pays de l’UE27 s’élevait à 38,6 milliards de livres sterling, soit 8,4 milliards de livres de plus qu’au deuxième trimestre 2016, juste avant le vote capital, soit une augmentation d’un cinquième.

Leigh Evans, rédacteur en chef de Facts4EU, a déclaré : « Pour le bénéfice de nos lecteurs internationaux, il est impossible d’exagérer le niveau de propagande pro-UE parrainée par l’État à laquelle le public britannique a été soumis avant le référendum de l’UE.

« Le rapport de Facts4EU.Org met aujourd’hui un autre clou dans le cercueil des prophètes de malheur et des propagandistes pro-UE qui ont perpétré une campagne malveillante, décourageante et apocalyptique, décrivant un pays vaincu et insignifiant confronté à un sombre avenir hors UE.

M. Evans a ajouté : « De nombreux défis restent à relever, principalement en raison de la punition que l’UE semble déterminée à infliger au Royaume-Uni pour avoir osé partir.

« Dans les prochains jours, nous espérons publier un compte rendu exclusif des expériences d’un homme d’affaires britannique en Espagne, tentant d’importer des marchandises du Royaume-Uni.

“Aucun des négativismes de l’UE et de ses propagandistes ne peut cependant nuire aux derniers chiffres du commerce.”