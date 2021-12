Brexit news: Remoaner Adonis dénonce les travaillistes et les conservateurs alors qu’il blâme le Brexit pour les hausses d’impôts | Politique | Nouvelles

Le pair du parti travailliste n’a cessé de critiquer le départ du Royaume-Uni de l’UE. Ceci malgré le référendum historique sur le Brexit de 2016 qui a vu la Grande-Bretagne voter en faveur de la sortie du bloc. Il a constamment fait campagne pour que le Royaume-Uni rejoigne un jour l’UE, même si la Grande-Bretagne a officiellement quitté le bloc le 1er janvier après que les deux parties ont signé un accord commercial global post-Brexit.

Maintenant, Lord Adonis a dénoncé à la fois les conservateurs et les travaillistes au sujet des hausses d’impôts imminentes qui frapperont le Royaume-Uni tout en rejetant à nouveau la responsabilité sur le Brexit.

Il a tweeté : « Nous avons donc maintenant un gouvernement conservateur qui augmente les impôts mais prétend qu’il veut les réduire.

« Une opposition travailliste qui augmenterait les impôts tout en se plaignant que les impôts sont déjà trop élevés.

« Aucun des deux ne parle du Brexit, une des principales causes de la hausse des impôts. Il est temps de faire de la politique honnête. »

Les avis étaient partagés sur les commentaires de Lord Adonis, plusieurs personnes se rendant sur Twitter pour répondre au pair travailliste.

Plusieurs ont exprimé leur soutien, certains soutenant sa campagne pour que le Royaume-Uni rejoigne l’UE, et d’autres se joignant à leurs critiques des deux partis politiques.

John Costi-Mouyia a écrit : « Une politique honnête signifie que nous tous, membres du LP, exigeons qu’une campagne de réintégration soit inscrite à l’ordre du jour.

« La crainte de Kier que l’électorat ne le tolère pas est erronée. Il est temps. »

Aaron Nash a commenté : Où ont-ils dit qu’ils « augmenteraient les impôts » ?

« Le parti travailliste de Norvège a gagné en augmentant l’impôt sur la fortune tout en diminuant les impôts sur le revenu de tous les travailleurs de moins de 70 000 ans.

« Ça pourrait valoir la peine de regarder quelque chose de similaire. »

Alors que l’utilisateur de Twitter andypandy1979 se moquait : « Qu’est-il arrivé à la crise du carburant du Brexit ?

Cela vient du fait que le chancelier Rishi Sunak montre apparemment sa détermination à réduire les impôts avant les prochaines élections générales, au milieu des craintes de certains députés conservateurs face au fardeau croissant des contribuables.

Il aurait ordonné aux responsables du Trésor d’examiner des options pour réduire une charge fiscale qui devrait monter en flèche à son plus haut niveau depuis 70 ans.

Une série de mesures pourraient inclure une réduction de 2p du taux de base de l’impôt sur le revenu et une réduction du taux de TVA, selon le Times.

On pense également que les autorités envisagent la possibilité de supprimer le taux d’impôt sur le revenu plus élevé de 45 pence et d’augmenter le seuil auquel les droits de succession deviennent exigibles.

Cela serait probablement considéré comme une tentative du chancelier de restaurer sa réputation de « conservateur à faible taux d’imposition » à la suite de la récente décision d’augmenter l’assurance nationale – laissant beaucoup de gens furieux car cela brise une promesse clé du manifeste des conservateurs.