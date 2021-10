L’ancien membre du cabinet travailliste a tweeté: « Sur le point d’interroger Lord Frost à la Chambre des Lords sur les raisons pour lesquelles son traité sur le Brexit « prêt au four » s’est effondré avant même d’être mis au four ». Lord Adonis a ensuite accusé Lord Frost à la Chambre des Lords ce matin d' »avoir insulté gratuitement nos partenaires européens », alors qu’il ne s’était pas présenté à la réception organisée par le Royaume-Uni pour accueillir le nouvel ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni.

Il a également affirmé que Lord Frost avait « décidé de s’ériger en anti-diplomate plutôt qu’en diplomate et de désapprendre tous les arts et métiers de son métier qu’il avait accumulés au cours des 20 ou 30 dernières années ».

Lord Frost a répondu en disant: « Je souhaitais vivement aller à cette réception. Malheureusement, comme le savent mes collègues, je n’étais pas bien mardi et je n’ai pas pu y assister, mais mon bureau était là et me représentait. »

Lord Adonis est un critique virulent et de longue date du Brexit, allant même jusqu’à suggérer un plan étape par étape pour rejoindre l’UE.

Lors de la conférence du parti travailliste à Brighton en septembre, Lord Adonis a déclaré que rejoindre l’UE était « notre destin ».

Il a déclaré: « Bien sûr, nous devons regarder vers l’avenir, et bien sûr, nous devons être réalistes.

« Je suis président du Mouvement européen, multipartite, nous devrions être en faveur d’une réforme électorale, en faveur d’une alliance progressiste.

« Nous devons faire la somme plus que les parties si nous voulons faire sortir ce gouvernement conservateur, et nous devons également être réalistes sur la façon dont nous le faisons.

« Pas à pas vers Rejoin devrait être notre stratégie.

« Ce n’est pas une grande chose impossible. »

Lord Adonis a également récemment blâmé le Brexit pour la pénurie de chauffeurs de poids lourds au Royaume-Uni, affirmant que de nombreux travailleurs européens ont quitté le Royaume-Uni à cause de Covid et n’y sont pas encore retournés à la suite du Brexit.

Il a déclaré: « Ils ne sont pas revenus parce que la bureaucratie du Brexit rend difficile, cela signifie que tout le temps qu’ils doivent passer pour surmonter la bureaucratie à la frontière le rend moins économique à venir.

« Mais aussi, leur statut d’emploi est en danger et cela signifie qu’ils n’ont plus le droit de revenir dans le pays comme ils le faisaient avant quand il y avait un marché unique. »

Cela survient alors que la dernière enquête britannique sur les attitudes sociales a révélé que le débat sur le Brexit reste toujours aussi polarisé au Royaume-Uni.

L’enquête a révélé que neuf sur dix des électeurs sortants et restants voteraient de la même manière lors d’un autre référendum.

Le co-auteur de l’enquête, Sir John Curtice, a déclaré que les résultats contenaient peu d’indications que les blessures du Brexit guérissaient.

Il a déclaré: « En conséquence, la Grande-Bretagne est divisée entre une moitié du pays qui se sent maintenant mieux dans la façon dont elle est gouvernée et une autre moitié qui, relativement au moins, est aussi malheureuse qu’elle ne l’a jamais été. »