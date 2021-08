Brexit news : Richard Tice sape les entreprises pour avoir refusé d’accorder une augmentation aux travailleurs britanniques | Politique | Nouvelles

in

Le chef du Parti réformiste, Richard Tice, a déchiré les groupes de pression restants pour avoir imputé la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement au Brexit. S’exprimant sur GB News, l’ancien député européen du Brexit Party a soutenu les appels du secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, selon lequel les entreprises devraient donner la priorité à l’embauche de travailleurs basés au Royaume-Uni. Une pénurie de chauffeurs de camion a incité les entreprises de plusieurs secteurs à avertir qu’elles auront du mal à répondre à la demande des clients.

De nombreux chefs d’entreprise demandent au gouvernement d’assouplir les règles d’immigration afin qu’ils puissent embaucher une main-d’œuvre moins chère à l’étranger.

M. Tice a contesté cette affirmation, affirmant que les entreprises devraient plutôt accorder une augmentation aux travailleurs britanniques.

Il a exhorté le gouvernement à « résister à ces bêlements et au lobbying des mêmes groupes qui ont fait campagne contre le Brexit en premier lieu ».

L’homme d’affaires a mis en garde contre un “nivellement par le bas” et a insisté sur le fait que les entreprises doivent payer davantage les chauffeurs routiers.

Vendredi, M. Kwarteng a rejeté les appels à l’assouplissement des règles, affirmant que ce serait une “solution temporaire à court terme”.

Il a exhorté les employeurs à aider les “nombreux travailleurs basés au Royaume-Uni qui sont maintenant confrontés à un avenir incertain et doivent trouver de nouvelles opportunités d’emploi”.

Cela est intervenu après que le patron de la chaîne de supermarchés islandaise a averti que la crise de la chaîne d’approvisionnement pourrait « annuler » Noël.

Le patron de la coopérative, Steve Murrells, a fait écho à cela, affirmant que “les pénuries de nourriture sont à un niveau pire qu’à tout moment que j’ai vu”.

Il a poursuivi : « C’est une bonne nouvelle car les chauffeurs routiers, par exemple les chauffeurs de poids lourds, ont été les victimes pendant plus d’une décennie d’une immigration illimitée et relativement peu qualifiée en provenance du reste de l’UE.

« Donc, leurs salaires ont en fait souffert sur une base relative par rapport à beaucoup, y compris d’autres personnes qui travaillent dans le secteur des supermarchés.

“C’est une bonne nouvelle et je suis ravi que le monde des affaires et Kwasi Kwarteng résistent à ces bêlements et lobbying des mêmes groupes qui ont fait campagne contre le Brexit car ils veulent booster les profits des supermarchés au détriment des chauffeurs.”

Une porte-parole du gouvernement a déclaré: “Nous voulons que les employeurs investissent à long terme dans la main-d’œuvre nationale britannique au lieu de dépendre de la main-d’œuvre étrangère et notre Plan pour l’emploi aide les gens à travers le pays à se recycler, à acquérir de nouvelles compétences et à retourner au travail. “