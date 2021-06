Brexit news: Rishi Sunak pousse le plan directeur pour arrêter la prise de pouvoir de l’UE dans les villes | Politique | Nouvelles

Les ministres du G7 du Royaume-Uni, des États-Unis et de plusieurs autres grands pays riches en liquidités ont conclu samedi un accord historique visant à augmenter les impôts de Google, Facebook et Amazon et à réduire leurs espoirs de transférer des bénéfices vers des paradis offshore à faible fiscalité. Mais un responsable proche des pourparlers entre les ministres du G7 a déclaré que le Royaume-Uni pourrait espérer “une exemption sur les services financiers” dans la City de Londres, selon le Financial Times.

Il s’agissait d’un domaine largement ignoré au cours de près d’un an de négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’UE, avec des arguments grondant sur l’accès de la ville de Londres aux marchés de tout le bloc et amenant de nombreuses grandes entreprises à remettre en question leur avenir à long terme au Royaume-Uni.

M. Sunak craint que les banques mondiales ayant leur siège social à Londres ne soient affectées par cette nouvelle décision.

La plus grande banque du Royaume-Uni en termes de revenus, HSBC génère plus de la moitié de ses revenus en Chine, tandis que Standard Chartered, dont le siège social est basé au Royaume-Uni, exerce peu d’activités dans ce pays et se concentre principalement sur l’Asie et l’Afrique.

Les personnes informées lors de la réunion du week-end des ministres du G7 ont déclaré que M. Sunak avait soulevé la question là-bas, et ses alliés ont confirmé qu’il continuerait à insister sur cette question lorsque les pourparlers passeront au G20 le mois prochain.

Un responsable britannique a déclaré: “Notre position est que nous voulons que les sociétés de services financiers soient exemptées et que les pays de l’UE soient dans la même position.”

Mais Bruxelles a envoyé un avertissement au Royaume-Uni concernant son projet de faire pression pour une exemption des services financiers dans la City.

Le journaliste Antonello Guerrera a écrit sur Twitter : “” Il y a encore des détails techniques et des détails à discuter, mais nous attendons de toutes les entreprises qu’elles paient leur part ” de l’impôt mondial du G7, me dit un responsable de l’UE sur le rapport de @FT sur le Royaume-Uni qui aurait ” poussé à un d’exemption sur les services financiers» dans la City de Londres.”

Il a été convenu dans le cadre du « premier pilier » de l’accord que les pays pourraient imposer 20 pour cent des bénéfices des plus grandes multinationales du monde au-dessus d’une marge de 10 pour cent en fonction de l’endroit où l’entreprise a réalisé ses ventes – même si cette entreprise n’a pas de présence dans ce pays.

Cependant, les propositions présentées par le président américain Joe Biden en avril pour définir le type d’entreprises dans le plan du premier pilier étaient intersectorielles.

Celui-ci s’est basé sur les 100 entreprises les plus importantes et les plus rentables, remettant fermement la question des services financiers sous le feu des projecteurs.

S’exprimant après une réunion des ministres du G7 à Lancaster House, M. Sunak a déclaré à propos de l’accord fiscal historique : “Je suis ravi d’annoncer qu’aujourd’hui, après des années de discussions, les ministres des Finances du G7 sont parvenus à un accord historique pour réformer le système fiscal mondial.

“Pour l’adapter à l’ère numérique mondiale, mais surtout pour s’assurer que c’est juste afin que les bonnes entreprises paient le bon impôt aux bons endroits et c’est un énorme prix pour les contribuables britanniques.”

Le chancelier a ajouté qu’il était “fier” de ses collègues, avec le Japon, le Canada, la France et l’Italie faisant également partie du groupe, pour avoir travaillé ensemble pour produire un accord qui “amène enfin notre système fiscal mondial au 21e siècle”.

Une porte-parole du Trésor a déclaré : « Dans le cadre du premier pilier de cet accord historique, les multinationales les plus importantes et les plus rentables seront tenues de payer des impôts dans les pays où elles opèrent – et pas seulement là où elles ont leur siège.

“Les règles s’appliqueraient aux entreprises mondiales avec une marge bénéficiaire d’au moins 10 pour cent – et verraient 20 pour cent de tout bénéfice supérieur à la marge de 10 pour cent réaffectés et ensuite soumis à l’impôt dans les pays où ils opèrent.

“Le système plus juste signifiera que le Royaume-Uni augmentera les recettes fiscales des grandes multinationales et contribuera à payer les services publics ici au Royaume-Uni.”