Brexit news : Ros Atkins de la BBC explique comment les tensions entre le Royaume-Uni et la France alimentent la crise de la Manche | Politique | Nouvelles

Le présentateur de la BBC, Ros Atkins, a expliqué comment les tensions liées au Brexit entre le Royaume-Uni et la France jouent un rôle dans la crise actuelle des migrants de la Manche. Mercredi, 27 personnes ont perdu la vie alors qu’elles se dirigeaient vers le Royaume-Uni depuis la France. M. Atkins a déclaré aux téléspectateurs: « Boris Johnson a toujours dit que le Brexit n’affecterait pas une coopération étroite avec l’UE, mais cela est mis à l’épreuve. »

Cela survient alors que le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a averti aujourd’hui que l’absence de coopération sur la crise des migrants conduirait à « des scènes encore pires » dans la Manche cet hiver.

M. Atkins a expliqué à la BBC : « La Manche est l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, et cette année, des milliers de personnes l’ont traversée pour atteindre le Royaume-Uni.

« Nous savons que le nombre de traversées a fortement augmenté. Plus de 25 000 ont effectué ce voyage jusqu’à présent cette année.

« Le gouvernement britannique a déjà promis de rendre cette route non viable. Jusqu’à présent, il n’a pas pu le faire. Et certains députés britanniques pensent que la France doit faire plus. »

JUST IN: « L’Irlande n’a jamais cru que le Brexit se produirait », fustige un ancien diplomate irlandais

M. Atkins a admis: « Soyons clairs, la France a arrêté des centaines de bateaux mais encore beaucoup d’autres sont passés. »

Il a pointé du doigt Natalie Elphicke, une députée conservatrice qui a récemment déclaré : « La France a de l’argent fourni par le contribuable britannique.

« Ils ont des drones, ils ont des renseignements de sécurité.

« Ils doivent amener la police française sur les plages pour arrêter ces bateaux quittant les côtes françaises. »

M. Atkins a ajouté: « Priti Patel a déjà parlé du fait que la Grande-Bretagne fait reculer les bateaux. Mais la France dit que sans sa coopération, il est impossible de le faire de toute façon.

« Pas un seul bateau n’a fait demi-tour. »

Aujourd’hui, la France accueille pour des entretiens des ministres allemands, belges et néerlandais ainsi que des fonctionnaires de la Commission européenne.

Mme Patel a été désinvitée du sommet après une dispute entre Boris Johnson et Emmanuel Macron.