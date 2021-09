Brexit news: Row explose alors que l’UE fulmine contre Frost à la déclaration “Nous ne négocierons PAS!” | Politique | Nouvelles

Pour l’instant cependant, il est bon d’entendre que Beat Takeshi est indemne et que l’affaire est en cours d’examen. Le réalisateur lauréat du Lion d’or et star emblématique attendra plus que probablement de nouveaux développements autant que ses fans et ses collègues. Pour le moment, cette histoire de fandom poussée à l’extrême mettrait probablement n’importe […] More