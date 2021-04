Brexit news: Royaume-Uni-UE à la croisée des chemins alors que l’ancien député conservateur dit que “le choix doit être fait ici” Politique | Nouvelles

L’ancien chef du Parti conservateur a soulevé la question des tensions découlant de la «méfiance» entre les deux parties. Dans un commentaire pour le Times, Lord Hague, ancien député de Richmond Yorkshire, a écrit: «Il y a un choix à faire ici, des deux côtés de la Manche.

«Allons-nous nous embrouiller en espérant résoudre chaque question à mesure que la date limite passe, en prenant nos propres mesures lorsque nous le jugeons approprié, en recherchant l’avantage de chaque transaction et en espérant qu’aucune nouvelle crise mondiale ne nous frappe alors que nous sommes occupés à nous méfier?

«Ou allons-nous reconnaître des deux côtés que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne, ne revient pas, que tout le monde peut maintenant s’en remettre, que nous sommes les plus importants voisins les uns des autres et qu’il est tout à fait possible de créer une meilleure atmosphère pour des millions de personnes qui voudront travailler, voyager, investir et étudier à l’étranger? »

Il a déclaré que les liens entre les deux parties ne changeraient pas du jour au lendemain malgré les appels du Premier ministre irlandais à redémarrer les relations.

Il a ajouté: «Bien sûr, toute personne sensée de Downing Street ou des chancelleries d’Europe dirait, c’est exactement ce que nous voulons.

«Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a appelé à une telle« réinitialisation »des relations et a déclaré que l’UE y était prête.

«Cela ne se produira cependant pas de lui-même. Nous ne nous réveillerons pas un jour pour découvrir que Lord Frost passe soudainement des soirées très conviviales dans le bâtiment du Berlaymont, avec des toasts effusifs tout autour et l’ambiance complètement transformée.

Lord Hague a suggéré qu’un bon moyen d’améliorer les communications entre le Royaume-Uni et le bloc serait de donner au représentant de l’UE à Londres les concessions diplomatiques qu’il a demandées.

Il a expliqué que cette décision donnerait au représentant du Royaume-Uni le droit de bénéficier de plus de privilèges à Bruxelles.

Lord Hague a ajouté qu’une autre ligne de conduite consisterait à proposer des discussions sur la coopération en matière de politique étrangère.