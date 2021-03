Brexit news: Simon Coveney se vante d’être un «épouvantail» avec un brassage en ligne frais entre le Royaume-Uni et l’UE | Politique | Nouvelles

Le ministre a affirmé qu’il avait pris le même objectif à Londres et à Bruxelles sur la mise en œuvre du protocole de l’accord sur le Brexit pour empêcher une frontière dure. M. Coveney a déclaré que les eurocrates avaient encore beaucoup à apprendre sur les tensions déclenchées en Irlande du Nord à la suite de la création d’une frontière commerciale avec le reste de la Grande-Bretagne. Les unionistes se sont opposés aux plans frontaliers du Brexit parce qu’ils ont essentiellement créé une frontière dans la mer d’Irlande.

Mais il a également insisté sur le fait que Downing Street n’avait pas correctement pris en compte les répercussions de l’effondrement du protocole d’Irlande du Nord.

M. Coveney a déclaré qu’une telle décision verrait essentiellement la mise en œuvre d’une frontière dure sur l’île d’Irlande et à Dublin exclue du marché unique de l’UE.

Il a déclaré: «Nous serions sortis du marché unique par défaut.

«Le protocole ne concerne pas seulement l’Irlande du Nord; il s’agit de l’île dans son ensemble qui fonctionne comme elle doit fonctionner afin de protéger les relations et le commerce. »

Le chef des affaires étrangères a suggéré que le plan frontalier avait été conçu autant à Londres qu’à Bruxelles, «mais beaucoup de gens semblent oublier cela».

Pour maintenir la frontière irlandaise ouverte, l’Irlande du Nord reste effectivement une partie du marché unique de l’UE et certains contrôles sont désormais effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

M. Coveney a déclaré qu’il était véritablement préoccupé par les tentatives visant à perturber le plan frontalier du Brexit.

Il a ajouté: «Bien que je sois devenu en quelque sorte un épouvantail pour certaines personnes dans le contexte du protocole et que j’essaie de dire aux gens la vérité à ce sujet, l’ironie est que le gouvernement irlandais, et mon bureau en particulier, a été parler constamment à la Commission européenne du besoin de flexibilité, de la nécessité de comprendre les tensions politiques en Irlande du Nord à cause du protocole et de sa mise en œuvre, et du besoin de pragmatisme en termes de mise en œuvre.

Plus tôt ce mois-ci, Downing Street a déclenché la fureur après avoir annoncé son intention de supprimer unilatéralement l’introduction de nouveaux contrôles aux frontières de la nourriture, des colis et des animaux de compagnie entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Il a également décidé d’alléger les formalités administratives sur certains fruits et légumes, craignant que les approvisionnements des supermarchés ne se tarissent bientôt.

Bruxelles attend aujourd’hui la publication d’une «feuille de route», décrivant les projets britanniques de mettre pleinement en œuvre l’accord frontalier.

Le n ° 10 continuera de poursuivre son intention de prolonger unilatéralement les délais de grâce sur la paperasserie de l’UE pour l’Irlande du Nord pendant que les pourparlers se poursuivent.

Les nouvelles mesures, réservées au Royaume-Uni, expirent désormais le 1er octobre.