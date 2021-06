Brexit news : sortie de l’UE alors que O2 introduit des frais d’itinérance en Europe | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les clients devront désormais payer 3,50 £ pour chaque gigaoctet (Go) de données utilisé au-delà d’une limite de 25 Go. Les nouveaux frais, confirmés par O2 dans un e-mail aux clients, entreront en vigueur en août.

En 2017, les frais d’itinérance au sein de l’UE ont été abolis en vertu des nouvelles règles bruxelloises.

Mercredi marque le cinquième anniversaire du vote britannique de sortie de l’UE en 2016.

O2 a envoyé un e-mail à ses clients pour “modifier notre politique d’utilisation équitable de l’itinérance” qui entrera en vigueur à partir du 2 août.

Un client a reçu un message, vu par The Independent, qui disait : « Comme votre allocation mensuelle de données au Royaume-Uni est supérieure à 25 Go, vous pouvez toujours utiliser vos données dans notre zone Europe.

« Mais il est désormais soumis à une limite d’itinérance de 25 Go.

« Une fois que vous avez atteint cette limite, des frais supplémentaires de 3,50 £/Go vous seront facturés. »

L’annonce a suscité la fureur sur les réseaux sociaux, certains arguant qu’il s’agit d’un inconvénient du Brexit tandis que d’autres ont affirmé qu’il est peu probable qu’il touche une famille ordinaire.

Un utilisateur de Twitter a déclaré : « Obtenez ce pour quoi vous votez. »

Un deuxième a posté: “Limite de 25 Go cependant – c’est pas mal de données inclusives.”

Un autre a déclaré : « Peut-être que les gens devraient passer moins de temps à regarder leur téléphone et plus de temps à profiter de leurs vacances. »

Le gouvernement a introduit une limite maximale de 45 £ par mois sur le montant que les vacanciers peuvent être facturés sans s’y inscrire explicitement.

Ils doivent également être clairement informés lorsqu’ils ont utilisé 80 et 100 pour cent de leurs données.

Boris Johnson a publié une déclaration pour marquer le cinquième anniversaire du vote d’autorisation du Royaume-Uni.

Il a commenté : « Il y a cinq ans, le peuple britannique a pris la décision capitale de quitter l’Union européenne et de reprendre le contrôle de notre destin.

« Ce gouvernement a fait le Brexit et nous avons déjà récupéré notre argent, nos lois, nos frontières et nos eaux.

«Nous avons installé un nouveau système basé sur des points pour l’immigration, livré le déploiement de vaccin le plus rapide partout en Europe, négocié des accords commerciaux avec l’UE et 68 autres pays – y compris notre premier accord de libre-échange post-Brexit avec l’Australie Je viens de commencer les négociations pour rejoindre la zone commerciale du Pacifique de 9 000 milliards de livres sterling.

« Maintenant que nous nous remettrons de cette pandémie, nous saisirons le véritable potentiel de notre souveraineté retrouvée pour unir et mettre à niveau l’ensemble de notre Royaume-Uni.

« En contrôlant nos réglementations et nos subventions, et avec les ports francs qui stimulent de nouveaux investissements, nous stimulerons l’innovation, l’emploi et le renouvellement dans toutes les régions de notre pays. »