Selon l’Office for National Statistics, les exportations totales de biens, à l’exclusion des métaux précieux, ont augmenté de 1,3 milliard de livres sterling (4,9 %) en mai, tirées par une augmentation de 1 milliard de livres sterling (8 %) des exportations vers les pays de l’UE.

Les militants de Nexit Denktank ont ​​salué la nouvelle, exhortant le gouvernement néerlandais à suivre l’exemple du Royaume-Uni.

Ils ont déclaré: “Les exportations britanniques ont augmenté de 4,9% en mai par rapport au mois précédent.

“Cela signifie que les exportations britanniques sont maintenant PLUS ÉLEVÉES qu’avant le Brexit à part entière.

“Cela prouve encore une fois que nous n’avons pas besoin de l’UE pour le commerce. Arrêtez l’alarmisme.”

Les données de l’ONS ont également montré que le Royaume-Uni importait davantage de pays non membres de l’UE que de l’UE pour le cinquième mois consécutif, bien que l’écart se rétrécisse.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne continue de conclure des accords commerciaux internationaux avec des pays en dehors du bloc de Bruxelles.

Mardi, la représentante américaine au Commerce Katherine Tai et son homologue britannique Liz Truss ont convenu de continuer à travailler pour renforcer les relations bilatérales lors d’une réunion à Washington.

Tai et Truss ont convenu que leur récente trêve dans un différend commercial de longue date concernant l’aide aux constructeurs d’avions Airbus et Boeing crée une plate-forme pour « une future collaboration sur des défis communs, y compris ceux posés par les pratiques anticoncurrentielles de la Chine et d’autres économies.”

Ils ont également souligné l’importance d’une concurrence loyale dans l’économie mondiale et ont convenu de travailler ensemble pour améliorer le système commercial international et résoudre les problèmes de travail forcé.

Truss a déclaré que les deux hommes avaient discuté de la collaboration pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, faire progresser la coopération sur les gros avions civils et renforcer les relations commerciales de 196 milliards de livres sterling. “Commerce = croissance = emplois”, a-t-elle écrit sur Twitter.

Au cours d’une visite de cinq jours aux États-Unis, Truss se rendra également sur la côte ouest pour promouvoir la Grande-Bretagne en tant que destination pour les investissements technologiques.

La Grande-Bretagne et les États-Unis ont entamé des pourparlers sur un accord de libre-échange post-Brexit lorsque Donald Trump était président, mais n’ont pas réussi à parvenir à un accord avant l’entrée en fonction de Joe Biden en janvier.

L’administration Biden a suspendu tous les nouveaux accords commerciaux pendant qu’elle examine les politiques commerciales de l’administration Trump.

Mme Truss s’est rendue sur Twitter après une journée de négociations réussie hier.

Elle a écrit : ” C’est super de voir le Dr Bronaugh @USDA sur le commerce agricole.

“Pensant à lever l’interdiction sur les exportations d’agneau britanniques, les États-Unis sont le deuxième importateur mondial.

« Bon retour des exportations britanniques de bœuf vers les États-Unis.

“Coopération sur le climat.

« Je lui ai donné un Stilton britannique pour célébrer la suppression des tarifs de rétorsion de 25 % !

Il est crucial de conclure un bon accord avec les États-Unis, car les États-Unis sont actuellement le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni, avec un commerce total atteignant plus de 196 milliards de livres sterling (252 milliards de dollars) en 2020.

Le commerce entre les deux pays soutient également plus d’un million d’emplois dans les économies de l’autre.

Le reste de la visite de cinq jours de Mme Truss verra le ministre s’entretenir avec des démocrates de premier plan et des représentants de l’industrie technologique, pour discuter de la manière dont un accord de libre-échange pourrait établir des normes élevées pour le commerce numérique, selon un communiqué du gouvernement.