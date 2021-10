Brexit news: Sturgeon attaque la Grande-Bretagne sur le Brexit pour la victoire commerciale de la Nouvelle-Zélande | Politique | Nouvelles

Dans le cadre du nouvel accord commercial, les tarifs sur les exportations entre la Grande-Bretagne et Wellington seront réduits. Les produits laitiers et la viande rouge seront plus faciles à importer au Royaume-Uni depuis la Nouvelle-Zélande à la suite de l’accord. L’accord intervient après 16 mois de négociations.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré : « Il s’agit d’un grand accord commercial pour le Royaume-Uni, cimentant notre longue amitié avec la Nouvelle-Zélande et renforçant nos liens avec l’Indo-Pacifique.

« Cela profitera aux entreprises et aux consommateurs de tout le pays, réduisant les coûts pour les exportateurs et ouvrant l’accès à nos travailleurs.

« C’est une semaine fantastique pour Global Britain.

« Mardi, nous avons levé près de 10 milliards de livres sterling d’investissements pour les industries du futur, et ce nouvel accord contribuera à stimuler la croissance verte ici et à l’autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. »

Cependant, le gouvernement écossais a déclaré qu’il ne compenserait pas les effets du Brexit.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré : « Tout accord avec la Nouvelle-Zélande ne compensera pas de loin les dommages causés à notre économie par le Brexit.

« Même la propre évaluation de la portée du gouvernement britannique publiée l’année dernière a déclaré qu’un accord avec la Nouvelle-Zélande entraînerait une augmentation nulle du PIB et que les secteurs de l’agriculture et des aliments semi-transformés seraient probablement perdants.

« Outre les arguments économiques de la recherche de nouveaux accords avec des marchés situés à des milliers de kilomètres tout en érigeant des obstacles au commerce avec nos voisins européens, les implications du commerce à longue distance sur le changement climatique doivent également être prises en compte. »

LIRE LA SUITE : Abandonnez l’approche enfantine ! La nouvelle alliance Royaume-Uni-UE sur le Brexit lance un ultimatum

Le gouvernement écossais a déclaré qu’il n’avait pas été consulté sur l’accord commercial avec la Nouvelle-Zélande et a affirmé que les gouvernements décentralisés devraient faire partie de toute discussion future.

Ils ont poursuivi: « Le récent AIP avec l’Australie a suscité une grande inquiétude parmi les agriculteurs et les petits exploitants écossais et nous avons dit à l’époque que cela créerait un précédent pour la Nouvelle-Zélande et avons appelé le gouvernement britannique à protéger les producteurs alimentaires écossais.

« Néanmoins, il s’est engagé à supprimer les tarifs sur la viande et les produits laitiers de Nouvelle-Zélande et il doit maintenant présenter des propositions pour protéger ces secteurs en Écosse et atténuer les impacts cumulatifs des accords. »

Cependant, le secrétaire écossais a déclaré que l’accord offrirait de nouvelles opportunités aux industries écossaises du whisky, de l’alimentation et des services financiers.

Le secrétaire écossais Alister Jack a déclaré : « Cet accord commercial moderne et progressif avec la Nouvelle-Zélande est extrêmement excitant pour l’Écosse et l’ensemble du Royaume-Uni.

« Notre secteur florissant des services financiers, les producteurs de whisky et d’aliments devraient recevoir un coup de pouce, tandis que notre industrie automobile bénéficiera de la suppression des droits de douane compris entre 5% et 10% sur les véhicules.

« En plus d’offrir de nouvelles opportunités aux agriculteurs écossais qui produisent des produits recherchés dans le monde entier, l’accord jette également les bases d’un accès au marché asiatique à croissance rapide grâce à l’adhésion au CPTPP – une immense zone de libre-échange de 11 pays du Pacifique avec un PIB de 9 000 milliards de livres sterling en 2019.

« Je sais que notre envoyé commercial néo-zélandais, David Mundell, va frapper le tambour pour les exportations écossaises alors que cet accord entre en vigueur. »

Le nouvel envoyé commercial du Royaume-Uni en Nouvelle-Zélande, M. Mundell, a expliqué que l’accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande serait un coup de pouce majeur pour l’agriculture britannique.

Il a expliqué que cela créerait des opportunités d’emploi pour les Britanniques en Nouvelle-Zélande.

S’adressant à Express.co.uk, M. Mundell a déclaré: « Si de retour au Royaume-Uni, vous travaillez pour une entreprise spécialisée dans l’agritech, ce serait utile en termes d’emplois

« En termes d’entreprises qui tirent le meilleur parti des opportunités présentées.

« En fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit. Des emplois ici au Royaume-Uni.

« J’espère que les gens verront ces opportunités se présenter. »