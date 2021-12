Brexit news : Sunak est sur le point de tordre le couteau dans Boris et de se replier sur l’UE dans des pourparlers serrés | Politique | Des nouvelles

Mujtaba Rahman, responsable de la pratique Europe du groupe Eurasia, a souligné comment le Premier ministre fait face à une réaction contre les prétendues fêtes de Noël enfreignant les règles, ainsi qu’à une rébellion contre les nouvelles restrictions de Covid, tandis que le parti travailliste a pris la tête des sondages. M. Rahman a déclaré que les élections locales de mai prochain pourraient être la goutte d’eau pour M. Johnson et déclencher un vote de défiance si elles ne se passent pas bien pour les conservateurs.

L’expert a ajouté que la chancelière et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss sont les favorites pour remplacer le Premier ministre.

Mais M. Rahman a déclaré que M. Sunak adopterait probablement une approche moins optimiste vis-à-vis de Bruxelles que M. Johnson.

Cela survient alors que les deux parties se disputent le protocole d’Irlande du Nord.

Écrivant pour Politico, M. Rahman a déclaré: « Mais et si Johnson n’y arrive pas?

« Dans l’état actuel des choses, les deux favoris pour lui succéder l’année prochaine sont le chancelier Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, qui sont déjà tous deux sur des manœuvres discrètes compte tenu des problèmes de Johnson.

« Bien que Sunak ne veuille probablement pas risquer de s’aliéner les membres conservateurs en en faisant la publicité à l’avance, en tant que Premier ministre, il adopterait probablement une approche plus pragmatique des relations avec l’UE que Johnson ou Truss.

« Son approche serait motivée par les réalités économiques plutôt que par l’idéologie, et il serait plus susceptible que Truss de » passer » du Brexit et éventuellement de rétablir les relations avec l’UE.

« Truss, cependant, s’en tiendrait probablement à l’approche dure de Johnson.

Les deux parties tentent de parvenir à un accord qui réduirait les formalités douanières et le nombre de contrôles requis sur les marchandises transitant de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, l’UE faisant un certain nombre de concessions pour atténuer les frictions commerciales.

Mais un différend autour du rôle de la Cour européenne de justice continue d’être une pierre d’achoppement majeure.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a eu des réunions hebdomadaires avec son homologue européen Maros Sefcovic dans le but de sortir de l’impasse.

Des rapports suggèrent que le Royaume-Uni a édulcoré son exigence que le rôle de la CJCE soit retiré du protocole.

Pendant ce temps, des tensions ont également éclaté entre le Royaume-Uni et la France au sujet des accords de pêche post-Brexit.

Avec des problèmes en suspens sur le protocole et la pêche, le Brexit devrait déclencher des conflits jusqu’en 2022.