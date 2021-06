Brexit news : Tant pis pour les amis à Bruxelles ! Le député européen qui a qualifié le Royaume-Uni de “petite île” a un rôle donné | Politique | Nouvelles

Le nouveau “UK Contact Group” au Parlement européen sera dirigé par les députés allemands David McAllister et Bernd Lange. Les deux politiciens se sont prononcés à plusieurs reprises contre le Brexit, propageant souvent l’alarmisme et mettant en garde contre les effets économiques du départ de la Grande-Bretagne de l’UE.

En 2019, M. Lange a qualifié le Royaume-Uni de “petite île”, arguant que le monde ne chercherait pas à conclure d’accords commerciaux avec la Grande-Bretagne du Brexit plutôt qu’avec le bloc.

Il a fait valoir que Londres ferait face à des “négociations difficiles” pour remplacer tous les accords commerciaux de l’UE après le Brexit, car “l’Australie ou le Japon se penchent sur le marché intérieur de l’UE, pas sur celui d’une petite île”.

Il a poursuivi: “Ce sera plus dangereux pour la Grande-Bretagne, car les partenaires commerciaux ne sont pas désireux de lui donner les mêmes conditions qu’ils ont données à l’UE.

“Des négociations difficiles attendent Londres.

“L’UE a désormais 44 accords commerciaux en vigueur, liant également le Royaume-Uni. Parallèlement au Brexit, Londres devra les négocier seul.”

“Le Brexit signifie un gâchis pour beaucoup de personnes travaillant dans l’industrie britannique”, a-t-il conclu.

M. McAllister, déjà président du comité de coordination UE-Royaume-Uni en 2020, est un proche allié de la chancelière allemande Angela Merkel et de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.

En mars 2020, il a déclaré que le Brexit était “un événement très triste”, ajoutant qu’il serait toujours d’avis que la Grande-Bretagne ferait mieux de rester membre de l’UE.

Depuis son départ du bloc, le Royaume-Uni a renouvelé 63 des 70 accords commerciaux qu’il avait avec des pays non membres de l’UE en tant qu’États membres.

En octobre 2020, la Grande-Bretagne a également signé un accord commercial avec le Japon, le premier à différer d’un accord existant avec l’UE.

Et le 31 janvier, le Royaume-Uni a annoncé qu’il demanderait à rejoindre une zone de libre-échange avec 11 pays d’Asie et du Pacifique, appelée Accord global et progressif de partenariat transpacifique. Les membres comprennent l’Australie, le Canada, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

La Grande-Bretagne est également toujours en pourparlers commerciaux avec les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Et hier, il a conclu un accord commercial post-Brexit avec la Norvège.

Les détails de l’accord, qui doit être approuvé par le parlement norvégien, restent inconnus mais seront présentés aujourd’hui.

Une porte-parole du département britannique du commerce a déclaré: “Les pourparlers sont en cours et restent positifs. Les deux parties se sont engagées à conclure un nouvel accord dès que possible.” Depuis le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne l’année dernière et une période de transition qui s’est terminée le 31 décembre , la Grande-Bretagne et la Norvège, étrangère à l’UE, se sont appuyées sur des accords commerciaux temporaires.

La Grande-Bretagne espère aller au-delà de l’accord qu’elle avait précédemment en tant que membre de l’Union européenne et accepter des conditions plus favorables dans des domaines tels que le commerce numérique et la transformation du poisson.

Tout accord pourrait ouvrir la voie à des accords similaires avec des pays comme l’Islande.